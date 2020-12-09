Pfizer ve BioNTech aşısına bir ülkeden daha onay geldi!

Kanada, İngiltere’den sonra Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının yaygın kullanımına onay veren ikinci ülke oldu.

Kanada Sağlık Bakanlığının resmi intenet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Pfizer ve BioNtech tarafından üretilen koronavirüs aşısının ülkede kullanımı onaylandı.

Açıklamaya göre, aşı ilk etapta Aralık ayında 249 bin doz ve 2021 yılının Mart ayına kadar da toplam 4 milyon doz alınacak.

İngiltere, 2 Aralık’ta aldığı kararla Pfizer ve BioNTech firmalarına ait koronavirüs aşısının yaygın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de, Amerika Birleşik Devletleri Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi söz konusu aşı hakkında olumlu bir rapor vererek ülke genelinde yaygın kullanımına onay verilebileceğinin sinyallerini vermişti. Kanada ise, Sağlık Bakanlığının resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre koronavirüs aşısının kullanımı onayladı. Böylece Kanada, Pfizer ve BioNTech firmalarına ait koronavirüs aşısının kullanımını resmi olarak onaylayan ikinci ülke oldu.