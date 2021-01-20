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Pfizer - BioNTech'in aşısı, mutasyonlu koronavirüse karşı etkili olduğu açıklandı

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış korovirüse karşı Pfizer - Biontech aşısının etkili olduğu açıklandı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 17:38
Pfizer - BioNTech'in aşısı, mutasyonlu koronavirüse karşı etkili olduğu açıklandı
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Almanya ve ABD ortaklığında geliştirilen Pfizer- Biontech aşısının mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olduğu açıklandı. Eylül 2020 tarihinde İngiltere ortaya çıktığı tahmin edilen mutasyona uğrayan virüsle alakalı bu gelişmeler aşılarla alakalı endişelere neden olmuştu.

Büyük farklılık gözlenmedi

Yayınlanan bir araştırmaya göre mutasyona uğramış koronavirüsle uğramamış halinin arasında büyük bir farklılık gözlenmediği açıklandı. Mutasyonun, aşı olan kişilerin kanındaki antikorlarla etkisiz hale geldiği belirtildi.

Uğur Şahin açıklaması

CNBC’ye açıklamalarda bulunan Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının koronavirüs mutasyonuna karşı etkili olduğunu söyledi. Yapılan araştırmalar Uğur Şahin’in açıklamalarının doğru olduğunu gösteriyor.



Son Güncelleme: 20.01.2021 17:38
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Anahtar Kelimeler:
BioNTechPfizerUğur Şahin
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