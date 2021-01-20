Pfizer - BioNTech'in aşısı, mutasyonlu koronavirüse karşı etkili olduğu açıklandı

Almanya ve ABD ortaklığında geliştirilen Pfizer- Biontech aşısının mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olduğu açıklandı. Eylül 2020 tarihinde İngiltere ortaya çıktığı tahmin edilen mutasyona uğrayan virüsle alakalı bu gelişmeler aşılarla alakalı endişelere neden olmuştu.

Büyük farklılık gözlenmedi

Uğur Şahin açıklaması

Yayınlanan bir araştırmaya göre mutasyona uğramış koronavirüsle uğramamış halinin arasında büyük bir farklılık gözlenmediği açıklandı. Mutasyonun, aşı olan kişilerin kanındaki antikorlarla etkisiz hale geldiği belirtildi.

CNBC’ye açıklamalarda bulunan Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının koronavirüs mutasyonuna karşı etkili olduğunu söyledi. Yapılan araştırmalar Uğur Şahin’in açıklamalarının doğru olduğunu gösteriyor.