Peru'da sanal mahkeme sırasında avukat kamerayı kapatmayı unuttu, müvekkili ile müstehcen halde yakalandı

Peru’da pandemi döneminde mahkemeler online olarak yapılmaktadır. Junin şehrinde John Chahua Torres adlı yargıç tarafından yürütülecek olan duruşmada pes dedirten bir olay yaşandı. Online görüşme sırasında suç çetesi üyeliğinden yargılanan müvekkili ile ilişkiye giren Avukat Hector Paredes Robles, web kamerasını kapatmayı unutunca yakalanmaktan kurtulamadı.

Olaya şahitlik yapan dava Yargıcı Torres konu ile ilgili kamu ahlakını bozan hareketlere tanık olduklarını belirtti.

Olay yaşandığı sırada kayıt altına alındığından Robles’ın görüntülerdeki kimliği hızlıca tespit edildi. Davanın yargıcı Torres, avukat hakkında soruşturma açılması gerektiğini söylemiştir.