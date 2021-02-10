Peru'da ilk Covid-19 aşısı yapıldı

Koronavirüs sebebiyle dünyanın farklı ülkeleri aşı üretmeye başlamıştı. Çoğu ülkede 2. Doz aşılamaları bile yapılmaya başladı. Peru’ya 300 bin doz aşı ilk defa ülkeye ulaştı. Peru’da koronavirüs aşısını yaptıran ilk kişi Arzobispo Laoyza Hastanesi’nin yoğun bakımında görevli olan Doktor Josef Vallejos oldu.

Vallejos, aşılanmasının ardından iyi olduğunu ifade etti. Doktor, aşı olduğu imutlu olduğunu ve yoğum bakım doktorluğu yaptığı için kendisinin seçildiğini söyledi. Doktor, aşı sırasında acı hissetmediğini de ekledi.

Diğer ülkelerde olduğu gibi Peru’da da ilk olarak sağlık çalışanları ve risk kategorisinde bulunanlar aşılanacak. Ülkede toplam 1.191.221 koronavirüs vakası bulunuyor. Peru’da şimdiye kadar koronavirüs sebebiyle 42.667 vatandaş hayatını kaybetti.

