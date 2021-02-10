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Peru'da ilk Covid-19 aşısı yapıldı

Güney Amerika'da bulunan Peru'da ilk aşı, doktora uygulandı. Aşı olarak Çin'de geliştirilen Sinopharm kullanıldı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 05:21
Peru'da ilk Covid-19 aşısı yapıldı
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Koronavirüs sebebiyle dünyanın farklı ülkeleri aşı üretmeye başlamıştı. Çoğu ülkede 2. Doz aşılamaları bile yapılmaya başladı. Peru’ya 300 bin doz aşı ilk defa ülkeye ulaştı. Peru’da koronavirüs aşısını yaptıran ilk kişi Arzobispo Laoyza Hastanesi’nin yoğun bakımında görevli olan Doktor Josef Vallejos oldu.

Vallejos, aşılanmasının ardından iyi olduğunu ifade etti. Doktor, aşı olduğu için mutlu olduğunu ve yoğum bakım doktorluğu yaptığı için kendisinin seçildiğini söyledi. Doktor, aşı sırasında acı hissetmediğini de ekledi.

Diğer ülkelerde olduğu gibi Peru’da da ilk olarak sağlık çalışanları ve risk kategorisinde bulunanlar aşılanacak. Ülkede toplam 1.191.221 koronavirüs vakası bulunuyor. Peru’da şimdiye kadar koronavirüs sebebiyle 42.667 vatandaş hayatını kaybetti.



Son Güncelleme: 10.02.2021 05:21
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Anahtar Kelimeler:
Güney AmerikaPeruÇinSinopharmKoronavirüsCovid-19Aşı
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