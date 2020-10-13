Peru'da bulunan Machu Picchu antik kenti Japon turistin isteğiyle ziyarete açıldı

Japon turist Peru’da bulunana ünlü İnka antik kenti Mancu Picchu’yu ziyaret etmek için aylardır bekliyordu. Japon turistin istediği Peru Kültü Bakanlığı’nın özel izniyle yerine getirildi. Korona virüs salgını nedeniyle 7 aydır kapalı olan antik kent ziyarete açılmış oldu.

15. yy. inşa edilen antik kenti 7 ay sonra özel izinle ziyarete açan Japon turist video çekerek izin veren yetkililere teşekkür etti ve artık ülkesine döneceğini söyledi.

Japon turistin isteği üzerine özel izinle aylar sonra ziyarete açılan Mancu Picchu antik kenti UNESCO kararıyla yeniden ziyarete açılaması gündeme getirildi. 2007 yılında dünyanın 7 harikasından biri unvanını alan kentte salgın sürecinde ziyaretçi sayısı azaltılarak yeniden açılacak.