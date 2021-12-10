Patronuna kızan kadın işçi depoyu havaya uçurarak 16 milyon zarar çıkardı

Tayland'da bulunan bir yağ deposunda işçi olarak çalışan bir kadın, patronundan herkesin içinde azar yedi. Yapılan hakaretleri kabullenemeyen Ann Sriya isimli 38 yaşındaki kadın, içerisinde binlerce litre yağ olan depoyu havaya uçurarak yerle bir olmasını sağladı.

Patronuyla olan konuşma sonrası öfkelenen kadın eline aldığı bir kağıt parçasını yaktı ve yağ deposunun içine attı. Depo bir anda büyük bir gürültüyle patlayarak alev almaya başladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için yaklaşık saat çalıştı. Yangının kontrol alınması sonrası yapılan incelemelerde depo kullanılamaz hale gelirken yangının depoda 40 milyon Tayland bahtı (yaklaşık 16 milyon lira) kadar bir hasar bıraktığı tespit edildi.

Polise ifade veren Sriya, fabrikaya 9 yıl önce girdiğini ve patronunun kendisini herkesin içinde azarladığı için böyle bir olay yaptığını söylediği öğrenildi.