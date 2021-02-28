Paşinyan'dan gövde gösterisi! 1 Mart'ta meydanlara iniyor

25 Şubat günü Ermenistan Ordusu'nun hükümetin istifasını istemesinin ardından yapılan askeri darbe girişimine karşılık Başbakanı Nikol Paşinyan, destekçilerini yeniden meydanlara çağırdı. 1 Mart günü saat 18.30'da hükümet binasının önüne destekçilerini çağıran Paşinyan'ın büyük bir miting düzenleyerek gövde gösterisine çıkacağı duyuruldu.

Başbakan Paşinyan, sabah yaptığı bir açıklamada Ordunun başında görevli Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden alınmasını reddeden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ı suçlayarak kendisinin darbecilerle birlikte hareket ettiğini söyledi. Açıklamasında hükümet binasının önünde miting düzenlemek istediğini söyleyen Paşinyan, destekçilerini saat 18.30'da meydanda beklediğini belirtti.

Paşinyan açıklamasında ayrıca yarın düzenlenecek mitingin amacının ülkedeki demokratik düzen ve anayasanın korunması olduğunu vurgularken, var olan iktidarın kendilerinin değil halkın iktidarı olduğunu ifade etti. Paşinyan, düzenlenecek olan yürüyüşe başkent Erivan başta olmak üzere ülkenin tüm bölgelerinden fazla kişinin katılacağını umduğunu da sözlerine ekledi.