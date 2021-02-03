Paris'te korkunç olay! Kamyonet kalabalığa daldı! 1 ölü, 1 yaralı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan La Defense bölgesinde yaşayan evsiz bir adam, Nanterre Belediye Binasından kamyonet çalarak çaldığı kamyonetle kalabalığın arasına daldı. Yaşanan korkunç olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Öte yandan Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada, olayı gerçekleştiren evsiz adamın olay sonrasında bölgeden kaçtığı ve bir demiryolu hattına atlayarak intihar etmeye çalıştığı sırada yakalandığı bilgisi verildi.

Yaşanan bu olay ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken olayın bir terör eylemi olmadığı söylendi.

2016'DA DA BİR KAMYONET KALABALIĞA DALMIŞTI

Öte yandan 2016 yılında yine Fransa’da 14 Temmuz Fransa Ulusal Günü kutlamalarına yönelik bir terör saldırısı gerçekleşmiş ve saldırıda Meşhur Promenade des Anglais Caddesi'nde kutlamaların sürdüğü sırada, yerel saatle 23.00 civarında bir kamyon kalabalığın arasına dalmıştı. Daha sonra kamyon şoförü kalabalığa elindeki silah ile rast gele ateş açarak ilerlemişti.

Yaşanan o dehşet anlarında kalabalığın arasında bulunan çok sayıda insanın canını kurtarmak için denize atladığı bilgisi gelmişti.

Olayda sürücü vurularak öldürülmüş ve araç içerisindeki aramalarda , çok sayıda silah ve bomba bulunduğu görülmüştü..

Büyük paniğe sebep olan olayda halk evlerinden çıkmaması konusunda uyarılmıştı.

KAMYONDA TUNUS ASILLI BİR FRANSIZ VATANDAŞINA AİT KİMLİK ÇIKTI

Yerel Nice Matin gazetesi ise polisin etkisiz hale getirdiği saldırganın 31 yaşında olduğu ve Tunus kökenli bir vatandaş olduğu bilgisi gelmişti. Yaşanan olayda 84 kişi hayatını kaybetmiş 50 kişi ise yaralanmıştı.

