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Paris'te bulunan Seine Nehri sularının yükselmesi nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı

Fransa’da kuvvetli yağış etkisini artırdı. Sen Nehrinin sularının yükselmesi nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 14:26
Paris'te bulunan Seine Nehri sularının yükselmesi nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı
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Fransa’nın başkenti Paris’te kuvvetli sağanak yağış devam ediyor. Yağışlar nedeniyle şehirde bulunan Sen Nehrinin suları yükseldi. Suların 4 metre 35 cm yükseldiği açıklanırken, nehrin etrafındaki yollar trafiğe kapatıldı.

Yetkililer nehirde yapılan gemi turlarının geçici süreliğini iptal edildiğini ve suların yükselme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Nehirdeki su seviyesinin 4 buçuk metreye kadar yükselebileceği de söyleniyor.

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 14:26
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Anahtar Kelimeler:
ParisSeineNehir
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