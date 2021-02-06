Paris'te bulunan Seine Nehri sularının yükselmesi nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te kuvvetli sağanak yağış devam ediyor. Yağışlar nedeniyle şehirde bulunan Sen Nehrinin suları yükseldi. Suların 4 metre 35 cm yükseldiği açıklanırken, nehrin etrafındaki yollar trafiğe kapatıldı.

Yetkililerde yapılan gemi turlarının geçici süreliğini iptal edildiğini ve suların yükselme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Nehirdeki su seviyesinin 4 buçuk metreye kadar yükselebileceği de söyleniyor.