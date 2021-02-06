Paris'te bulunan Seine Nehri sularının yükselmesi nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı

06 Şubat 2021 Cumartesi 14:26
Fransa’nın başkenti Paris’te kuvvetli sağanak yağış devam ediyor. Yağışlar nedeniyle şehirde bulunan Sen Nehrinin suları yükseldi. Suların 4 metre 35 cm yükseldiği açıklanırken, nehrin etrafındaki yollar trafiğe kapatıldı.
Yetkililer nehir
de yapılan gemi turlarının geçici süreliğini iptal edildiğini ve suların yükselme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Nehirdeki su seviyesinin 4 buçuk metreye kadar yükselebileceği de söyleniyor.
Son Güncelleme: 06.02.2021 14:26
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