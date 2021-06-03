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Paris'e inen uçakta bomba ihbarı!

Çad'ın başkenti Encemine'den Fransa'nın başkenti Paris'e giden uçaktan bomba ihbarı geldi. Fransa İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili kriz birimi oluşturdu. Paris'e inen uçakta bomba çıktı mı? Bu haberimizde Fransa'nın başkentinde bulunan havalimanında bildirilen bomba ihbarıyla ilgili detayları sizler için derledik. İşte Paris'e inen uçakta bomba ihbarı...

03 Haziran 2021 Perşembe 23:08
Paris'e inen uçakta bomba ihbarı!
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Çad ülkesinin başkenti Encemine’den saat 16:00 civarlarında kalkan uçak ,Paris’in başkenti Paris’e indİ.Uçak iner inmez uçakta bomba olduğu ihbarı geldi. Fransa İçişleri Bakanlığı, Uçakta bomba şüphesinden dolayı bakanlıklar arası kriz birimi oluşturdu.

Uçağın, Paris’te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı’na indiği bildirildi. Yolcuların arandığı ve uçağın boşaltıldığı açıklaması geldi. Tüm kabin ve bagajların tek tek kontrol edildiği aktarıldı. Uçak, havalimanına savaş uçakları eşliğinde indi. Bomba ihbarının uçak kaptanı tarafından yapıldığı Fransa basınınde yer aldı.


Son Güncelleme: 03.06.2021 23:08
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