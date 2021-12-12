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Para karşılığı aşı yaptıran kişi bir günde 10 doz koronavirüs aşısı oldu!

Yeni Zelanda'da aşı sahtekarlığında duyulmamış bir olay meydana geldi. Para karşılığında başkalarının yerine aşı yaptıran bir kişinin bir günde 10 doz koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı.

12 Aralık 2021 Pazar 15:53
Para karşılığı aşı yaptıran kişi bir günde 10 doz koronavirüs aşısı oldu!
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Yeni Zelanda'da koronavirüs salgınına karşı aşılama uygulamaları hızla devam ederken aşı programının başında olan Astrid Koonneef, duyanları şaşkına çeviren bir olayı açıkladı. Aşı karşıtlarının para karşılığında aşı yaptırmış gibi göstermesi yönünde bir sahtekarlıktan bahseden Koonneef, aşılanmak istemeyen ve aşı olmadığı için de aşı pasaportuna sahip olamayan kişilerin para karşılığında başkalarının kendilerinin yerine aşı olmasını sağladığını tespit ettiklerini söyledi.

Aşı olmayan kişilere yönelik ülke çapında uygulanan kısıtlamalar yüzünden para karşılığında kendilerinin yerine aşı yaptırmış olan kişiler üzerinden sahte aşı pasaportlarının oluşturulduğunu belirten Koonneef, bu durumdan Sağlık Bakanlığı'nın bilgisinin olduğunu ve durumla ilgili bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

BİR GÜNDE 10 DOZ AŞI

Hükümet kanalında ağır bir suç olarak değerlendirilen olayda ise para karşılığında başkalarının yerine koronavirüs aşısı olan bir kişinin gün içinde 10 doz aşı olduğu öğrenildi.

Söz konusu kişinin tam olarak nerede yaşadığını tespit edilemediği ve adı açıklanmayan kişinin şehir merkezlerinin farklı yerlerinde bulunan aşı merkezlerini farklı isimlerle ziyaret ederek aldığı para karşılığında onların adına aşı yaptırdığı tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bir soruşturma başlattığı bildirilirken Yeni Zelandalı aşı uzmanı Helen Petousis-Harris, aşı doz oranlarıyla ilgili yaptığı açıklamasında aynı gün içinde bu kadar fazla doz aşı yaptırmanın kişide sağlık riski oluşturmadığını fakat vücudun verdiği bağışıklık tepkileri nedeniyle de muhtemelen kendisini birkaç gün halsiz hissetmiş olabileceğini söyledi.


Son Güncelleme: 12.12.2021 15:53
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Yeni ZelandaPara Karşılığı AşıKoronavirüs AşısıGünde 10 Doz
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