Papa’nın Irak gezisi programı nedir? İlk defa bir Papa Irak'ı ziyaret edecek

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı basın toplantısından sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tayland ve Japonya gezilerinden sonra Pandemi ile birlikte gezilere gidemeyen Papa uzun zaman sonra düzenleyeceği gezide Irak’a gideceğini belirtti. Yaklaşık 16 aydır dış gezi düzenleyemeyen Papa’nın bu gezisi 33. gezisi olacak. Ayrıca bu gezide ilk defa nüfusun çoğunluğunun Şii’lerden oluştuğu bir ülkeye gidecek.

Bu gezi ile birlikte dinler arası buluşmayı amaçladığını aktaran Bruni bu gezinin özetinin “Kardeşlik ve umut” olacağını söyledi.

Vaka sayılarının çoğu yerde olduğu gibi Irak’ta da arttığı bir dönemde Papa’nın geziyi neden yapacağı sorgulansa da Bruni, bu gezinin Irak’a, oranın insan ve Hıristiyanlarına yapılan bir sevgi jesti olduğunu aktardı.

Gezilerinde genellikle zırhlı araçlar bulundurmayı tercih etmeyen Papa’nın bu gezisindeki güvenlik önlemleri merak edildi. Buna cevap olarak ise diğer ziyaretlerden farklı olduğunu ve zırhlı araçların bulunmasının muhtemel olduğundan bahsedildi.

Papa’nın Irak gezisi programı nedir?

Papa Franciscus bu gezisini 5 ve 8 Mart tarihleri arasında yapacak. Papa ilk olarak başkent olan Bağdat’a gidecek ve daha sonrasında 6 Mart tarihinde Necef ve Ur kentlerine ziyarette bulunacak. Necef ziyareti sırasında Şii’lerin en büyük dini mercisi olan Ali es-Sistani ile Papa bir görüşme gerçekleştirecek.

Vatikan Sözcüsü Bruni gerçekleştirilecek olan Ur ziyareti sırasında Papa’nın Yezidiler ile görüşme düzenleyeceğini aktardı.

Papa 7 Mart tarihinde ise Erbil ziyaretinde bulunacak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşme düzenleyecek. Papa Musul ve Karakuş’u da ziyaret ettikten sonra 8 Mart tarihinde Vatikan’a geri dönüş gerçekleştirecek.

