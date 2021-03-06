Papa Franciscus, Irak ziyareti sırasında Kur'an-ı Kerim dinledi

, dün’a gelmiş ziyaretlerine başlamıştı. Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir kiliseyi ziyarette bulunan Papa Franciscus’un bugünkü durağı ise Hz. İbrahim’in doğduğu yer alarak bilinen Nasiriye viyaletindeki Ur şehrine gitti. Papa, bu ziyareti sırasında Kur’an-ı Kerim dinledi.

Papa Franciscus’u Ur şehrinde Müslüman, Yahudi cemaatlerinin temsilcileri karşıladı. Papa Franciscus’un karşılama töreninde ilahilerde çalındı. Papa, bugün Başbakan Mustafa el-Kazımi ile Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de bir araya gelecek.