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Pandemi kabusu sürüyor! Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 75 milyonu aştı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs pandemis kabusu sürüyor. Dünya genelinde hastalığa yakalanan kişi sayısı 75 milyonu geçerken toplam can kaybı 1 milyon 663 bini aştı

17 Aralık 2020 Perşembe 23:49
Pandemi kabusu sürüyor! Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 75 milyonu aştı
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Yaklaşık bir yıl önce Çin'de oraya çıkan ve kısa bir süre sonra DSÖ örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs hastalığı kabusu sürüyor.

Salgın hastalığın tespit edilmesinden bir yıl geçmesine rağmen hastalık üzerinde etkiili aşı çalışmaları bitti ve uygulama aşamasına geçildi.

75 MİLYON VAKA

Tüm bu gelişmelerin yanında korona virüs hastalığı alınan tüm tedbir ve getirilen kısıtlamalara rağmen dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Worldometers intenet sitesinde açıklanan rakamlara göre hastalığa yakalanan toplam kişi sayısı 75 milyonu aşarken  1 milyon 663 bin 592 kişi yaşamını yitirdi, Diğer yandan yaklaşık 56 milyon kişi hastalığı yenmeyi başardı.

REKOR ABD'DE

Korona virüs vaka sayılarında ise rekor uzun süredir ABD'de de bulunuyor. Ülkede son açıklanan rakamlara göre vaka sayıları 17,5 milyona dayanırken, ülkede aşılama çalışmaları geçtiğimiz gün başladı.

ABD'yi yaklaşık 10 milyon vaka ile Hindistan, 7 milyon vaka ile Brezilya, yaklaşık 3 milyon vaka ile Rusya, 2,5 milyon vaka ile Fransa izliyor.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 2 MİLYONA DAYANDI

Türkiye'de ise son açıklanan resmi rakamlara göre günlük vaka sayıları 30 bin sınırında olurken toplam vaka sayısı 2 milyona dayandı.

 

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 23:49
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Dünya Genelinde Vaka SayısıKoronavirüs Vaka Sayıları
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