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Pakistan’da birçok şehirde elektrik kesintisi yaşandı

Pakistan'da birçok şehirde elektrik kesintisi yaşanmasının ardından ülke adeta karanlığa gömüldü.

10 Ocak 2021 Pazar 18:32
Pakistan’da birçok şehirde elektrik kesintisi yaşandı
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Pakistan’ın İslamabad şehri başta olmak üzere Karaçi, Lahor, Multan ve Ravalpindi şehirlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Yaşanan bu kesinti hayatı olumsuz etkilerken birçok havalimanına da elektrik verilemedi. Karanlığa gömülen şehirlerde yaşayan insanlarda tepkilerini Twitter’dan dile getirdiler.

Güç dağıtımındaki akım sıfıra düştü

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisinin düzeltilmesi için tüm ekiplerin çalışma sürdürdüğünü yalnız durumun normale dönmesinin biraz zaman alacağını açıkladılar.

Kesintinin sebebi ise güç dağıtımının sisteminde akımın elliden sıfıra düştüğü bu yüzden de elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.



Son Güncelleme: 10.01.2021 18:32
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Anahtar Kelimeler:
PakistanIslamabadLahorKaraçi
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