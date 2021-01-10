Pakistan’da birçok şehirde elektrik kesintisi yaşandı

Pakistan’ın İslamabad şehri başta olmak üzere Karaçi, Lahor, Multan ve Ravalpindi şehirlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Yaşanan bu kesinti hayatı olumsuz etkilerken birçok havalimanına da elektrik verilemedi. Karanlığa gömülen şehirlerde yaşayan insanlarda tepkilerini Twitter’dan dile getirdiler.

Güç dağıtımındaki akım sıfıra düştü

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisinin düzeltilmesi için tüm ekiplerin çalışma sürdürdüğünü yalnız durumun normale dönmesinin biraz zaman alacağını açıkladılar.

Kesintinin sebebi ise güç dağıtımının sisteminde akımın elliden sıfıra düştüğü bu yüzden de elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.