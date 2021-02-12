Özbekistan'dan alfabe değişikliği kararı!

Özbekistan hükümeti, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle Latin alfabesine geçiş kararını duyurdu.

Latin alfabesine göre düzenlenme

Özbekistan hükümeti, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle Latin alfabesine geçiş kararını duyurdu.Verilen kararın ardından kararın yürürlüğe girmesiyle devlet kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri ve tüm yazışmalarla beraber basın yayın organları, matbaalar ve yazım evleri latin alfabesi kullanacak.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 16 Aralık 1991'de bağımsızlığına kavuşan Özbekistan Kiril Alfabesini kullanıyordu. Latin Alfabesi geçiş lkararı sonrasında Özbekistan'da kimlik belgeleri, yabancıların oturma izni ve ikamet belgeleri, bütün cadde ve sokakların isimleri de Latin Alfabesine göre yeniden düzenlenme yapılacak.