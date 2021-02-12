Özbekistan'dan alfabe değişikliği kararı!
Özbekistan hükümeti, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle Latin alfabesine geçiş kararını duyurdu.
Latin alfabesine göre düzenlenme
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 16 Aralık 1991'de bağımsızlığına kavuşan Özbekistan Kiril Alfabesini kullanıyordu. Latin Alfabesi geçiş lkararı sonrasında Özbekistan'da kimlik belgeleri, yabancıların oturma izni ve ikamet belgeleri, bütün cadde ve sokakların isimleri de Latin Alfabesine göre yeniden düzenlenme yapılacak.
Son Güncelleme: 12.02.2021 20:14