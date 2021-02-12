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Özbekistan'dan alfabe değişikliği kararı!

Özbekistan hükümeti, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle Latin alfabesine geçiş kararını duyurdu.

12 Şubat 2021 Cuma 20:14
Özbekistan'dan alfabe değişikliği kararı!
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Özbekistan'dan alfabe değişikliği kararı!

Özbekistan hükümeti, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle Latin alfabesine geçiş kararını duyurdu.

Özbekistan hükümeti, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle Latin alfabesine geçiş kararını duyurdu.Verilen kararın ardından kararın yürürlüğe girmesiyle devlet kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri ve tüm yazışmalarla beraber basın yayın organları, matbaalar ve yazım evleri latin alfabesi kullanacak.

Latin alfabesine göre düzenlenme

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 16 Aralık 1991'de bağımsızlığına kavuşan Özbekistan  Kiril Alfabesini kullanıyordu. Latin Alfabesi geçiş lkararı sonrasında Özbekistan'da kimlik belgeleri, yabancıların oturma izni ve ikamet belgeleri, bütün cadde ve sokakların isimleri de Latin Alfabesine göre yeniden düzenlenme yapılacak.



Son Güncelleme: 12.02.2021 20:14
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özbekistanAlfabe
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