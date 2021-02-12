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Özbekistan, Latin alfabesine geçiyor!

Özbekistan hükümeti tarafından alınan kararlar ile birlikte 2023 yılına kadar Latin Alfabesine kademeli olarak geçileceği ve 2023 yılı sonrasında tamamen Latin Alfabesi kullanılacağı belirtildi.

12 Şubat 2021 Cuma 22:40
Özbekistan, Latin alfabesine geçiyor!
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Özbekistan hükümeti aldığı kararlar sonrasında Latin Alfabesine geçtiğini duyurdu. 1 Ocak 2023 tarihine kadar kademeli olarak kullanılmaya başlanacağını ve 2023 yılı itibari ile ülke genelinde kullanılacak.

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte 16 Aralık 1991’de bağımsızlığını ilan eden ve Kiril Alfabesi kullanmaya başlayan Özbekistan’da ki tüm kimlik bilgileri, oturum izinleri, ikametgah bilgileri, cadde, sokak ve resmi yazışmalar Kiril Alfabesi ile kullanılıyor. Yeni alfabe kademeli olarak kullanılmaya başlanırken Latin Alfabesine geçiş süreci 2023 yılı sonrasında sonlanacak ve Özbekistan’da ki tüm yazışma ve devlet daireleri Latin Alfabesine geçecek.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 22:40
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Anahtar Kelimeler:
özbekistanLatin Alfabesi2023Geçiş
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