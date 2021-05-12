Oyuncu Scarlett Johansson'ın Altın Küre çağrısına büyük destek

Scarlett Johansson’ın, Altın Küre Ödülleri’ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin (Hollywood Foreign Press Association – HPFA) kendi içerisindeki reformlarını geciktirmesi ile, sinema sektörü çalışanlarına yaptığı birlikten çekilme çağrısı işe yarıyor.

Tom Cruise’un da verdiği destekten sonra NBC, Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin temsiliyet ile ilgili aldığı tepkilerden sonra 2022 Altın Küre Ödül Töreni’ni yayınlamayacağını duyurdu.

NTV'nin yaptığı habere göre; Mark Ruffalo ile Scarlett Johansson'ın, Altın Küre Ödülleri’ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği’ne (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) açtığı savaşa Tom Cruise'ta destek verdi.

Cruise birlik (HFPA) üyeliğindeki çeşitlilik eksikliğini çevreleyen tartışmaları protesto etmek adına Bon on the Fourth of Temmuz, Jerry Maguire ve Magnolia filmleri ile kazandığı 3 Altın Küre ödülünü geri vermeye karar verdi.

NBC, Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin temsiliyet konusunda aldığı tepkilerden sonra 2022 Altın Küre Ödül Töreni’ni yayınlamayacağını bildirdi.

NBC tarafından yapılan açıklamada HFPA’in anlamlı bir şekilde reform yapacağına inancı olduğunu belirterek “Bu büyüklükteki değişiklik zaman ve çaba gerektirir ve HFPA’in bunu doğru yapmak için zamana ihtiyacı olduğunu hissediyoruz. Bu nedenle NBC, 2022 Altın Küre Ödül Töreni’ni yayınlamayacaktır. Organizasyonun planını uyguladığını varsayarsak, ödül törenini 2023’te yayınlayacağımızı umuyoruz” ifadelerine yer verdi.

NBC’nin aldığı bu karar sonrasında gözler Hollywood Yabancı Basın Birliği’ne (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) çevrildi.