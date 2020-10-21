İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Oxford'un aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü hayatını kaybetti

Oxford Üniversitesi'nin çalışmalarını sürdürdüğü korona-virüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan gönüllülerden Brezilya uyruklu bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu

21 Ekim 2020 Çarşamba 23:40
Oxford'un aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü hayatını kaybetti
Takip Et:

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) tarafından bugün yapılan bir açıklamada, çalışmaları süren ve deneme aşamasına gelerek insanlar için büyük umut vadeden Oxford tarafından geliştirilen korona-virüs (Covid-19) aşısının denene klinik denemelerinde Brezilya uyruklu bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu. Aşı sonrasında hayatını kaybeden Brezilya uyruklu gönüllünün aşının 28 olduğu öğrenilirken, ölüm nedeninin neden dolayı olduğu hakkında henüz bir bilgilendirilme yapılmadı.Gizlilik gerekçesiyle çok fazla detayın verilmediği olayda Anvisa tarafından detay verilmeyeceği ifade edilirken, oluşan bu durumun gözden geçirildiği iletildi.


Brezilya basınında bu olay ise 28 yaşında olan  gönüllü gencin ölüm nedeninin "Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar" olduğunu ifade edildi.

Adı geçen korona-virüs aşısı Oxford Üniversitesi tarafından İngiliz-İsveç tabanlı bir ilaç devi olan AstraZeneca ile ortaklaşa geliştiriliyor. Aşı denemeleri için Brezilya, İngiltere, Hindistan ve Güney Afrika'da gerçekleştirilen  klinik deneylerin üçüncü fazına geçildi.



Son Güncelleme: 21.10.2020 23:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Covid-19Aşıdenemeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amerikan giyim şirketi GAP mağazalarını kapatıyor
Amerikan giyim şirketi GAP mağazalarını kapatıyor
Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi
Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi
DSÖ'den korkutan uyarı! 'Önümüzdeki aylar zor geçecek'
DSÖ'den korkutan uyarı! 'Önümüzdeki aylar zor geçecek'
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Koronavirüs kabusu sürüyor! Vaka sayısı 40 milyonu aştı
Koronavirüs kabusu sürüyor! Vaka sayısı 40 milyonu aştı
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi

Popüler Haberler

Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim maç takvimi maç programı
SGK kök hücre tedavilerini kapsamakta mıdır? Kök hücre hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?
Beni Bırakma dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Sadakatsiz Derin'in annesi Gönül kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Sena Altuner hakkında bilgiler
Formula 1 Türkiye GP hangi kanaldan izlenecek? Formula 1 Türkiye GP şifresiz canlı yayın kanal bilgisi
Şeref Sözü dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Şeref Sözü dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Alev Alev dizisi Çelebi kimdir? Cem Bender hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisi hangi hastanede çekiliyor? Asya ne doktoru?
Grand Theft Auto (GTA) film konusu ve vizyon tarihi
Kuruluş Osman Bamsı neden yok? Bamsı Alp Nurettin Sönmez diziden ayrıldı mı?
Türkiye’de kaç Çin'li yaşıyor? Çin yeni yıl tatiline giden Çinliler geri döndü mü?
Kaçak elektrik kullanmanın cezası nedir, ne kadardır, kaç liradır? Usulsüz abonesiz kaçak elektrik kullanma cezası
QNB Finansbank 3 ay ertelemeli kredi kampanyası ve Sms ile başvuru numarası
Kimler isteğe bağlı sigorta yaptırabilir? Sigorta pirim ücretleri ve şartları nedir?
Kadın dizisi hangi gün yayınlanıyor? Kadın dizisi yayın günü, saati ve kanalı
Netflix Rebecca filmi konusu ve oyuncu kadrosu
A101'de satılan Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici nasıl, alınır mı?
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir ve tarihte nasıl öldü?
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Öğretmen dizisi final bölümü ne zaman?
Türk telekom 10 gb bedava internet paketi 2020
e-Nabız sistemi giriş ve şifre alma işlemleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.