Oxford'un aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) tarafından bugün yapılan bir açıklamada, çalışmaları süren ve deneme aşamasına gelerek insanlar için büyük umut vadeden Oxford tarafından geliştirilen korona-virüs (Covid-19) aşısının denene klinik denemelerinde Brezilya uyruklu bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu. Aşı sonrasında hayatını kaybeden Brezilya uyruklu gönüllünün aşının 28 olduğu öğrenilirken, ölüm nedeninin neden dolayı olduğu hakkında henüz bir bilgilendirilme yapılmadı.Gizlilik gerekçesiyle çok fazla detayın verilmediği olayda Anvisa tarafından detay verilmeyeceği ifade edilirken, oluşan bu durumun gözden geçirildiği iletildi.

Brezilya basınında bu olay ise 28 yaşında olan gönüllü gencin ölüm nedeninin "Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar" olduğunu ifade edildi.

Adı geçen korona-virüs aşısı Oxford Üniversitesi tarafından İngiliz-İsveç tabanlı bir ilaç devi olan AstraZeneca ile ortaklaşa geliştiriliyor. Aşı denemeleri için Brezilya, İngiltere, Hindistan ve Güney Afrika'da gerçekleştirilen klinik deneylerin üçüncü fazına geçildi.

