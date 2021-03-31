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Osmanlı padişahı Kanuni'nin portresine rekor bedel!

Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan bir portresi, 438 bin sterlin (5 milyon TL) müzayede fiyatına satıldı. Rekor bedel ödeyen kişinin ismi ise açıklanmadı.

31 Mart 2021 Çarşamba 18:19
Osmanlı padişahı Kanuni'nin portresine rekor bedel!
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby's müzayede evinde Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda çizilen portresi açık artırmaya alındı. Kanuni'nin portresi düzenlenen açık artırmada 350 bin sterline (4 milyon TL) alıcı buldu. Müzayedeyi düzenleyen eve verielecek komisyon ve vergiler ile birlikte portreye 438 bin 500 sterlin (5 milyon TL) bedel çıkarıldı.

Kanuni'nin 43 yaşında olduğunun resmedildiği portreyi alan kişi veya kişilerin kimlikleri açıklanmazken portrenin 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı bir koleksiyonda satıaşa sunulduğu belirtildi.

Yapılmasının ardından Fransız bir aileye 19. yüzyılda geçen portrenin İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo'nun çizdiği öğrenilirken portreyi diğerlerinden ayıran özelliğinin bakır levha üzerine çizilmesi olarak belirtildi. Sultan Süleyman'ın Irak ve İran'ı fethetmesinin ardından Preveze Deniz Savaşı sırasında Papa ve onun müttefiklerine karşı kazandığı zafer anının resmedildiği aktarıldı.



Son Güncelleme: 31.03.2021 18:19
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Kanuni Sultan SüleymanIngiltereMüzayedePortreSatış Bedeli
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