Ortodoks noelini kutlayan Rusya lideri Putin eksi 20 derece suya girdi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eksi 20 derece soğuk suya girdiği görüntüleri dünya gündemine bomba gibi düştü.

Rusya liderinin sıcaklığın eksi 20 derece olduğu Moskova'daki havuzun yanına üzerinde krem rengi bir kürkle geldiği görüldü. Ortodoks Hristiyanlarının geleneksel Epifani bayramını kutlamak için buzlu suya giren Putin görüntüleri Kremlin sarayı tarafından servis edildi.

Geleneklerine göre üç kez buz gibi suya dalıp çıkan Putin'in bu görüntüleri dünya kamuoyu ile paylaşılırken 69 yaşındaki Putin'in bu fotoğrafları dünya çapında büyük yankı buldu. Görüntülerde Putin'in soğuk suda olmasına rağmen hiç tepki vermediği dikkatlerden kaçmadı.

Hz. İsa'nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani Bayramı, Rusya'nın yanısıra Sırbistan, Belarus, Bosna Hersek gibi ülkelerde de kutlanırken milyonlarca Hristiyan Ortodoks, haç şeklinde açılan soğuk suyla dolu havuzlara veya nehirlere girdiler.