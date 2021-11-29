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Omicron varyantı sonrası Suudi Arabistan'dan yeni umre kararı!

Son günlerde tüm dünyayı tehdit içine alan Omicron varyantı ve bu varyant nedeniyle artış gösteren vaka sayıları nedeniyle Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni kriterlerin belirlendiği bir karar imza attı. Bu kararda yabancı ülkelerden gelecek olan umre ziyaretçilerinin ülkeye giriş şartları güncellendi.

29 Kasım 2021 Pazartesi 19:24
Omicron varyantı sonrası Suudi Arabistan'dan yeni umre kararı!
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni ortaya çıkan ve tüm dünyada tehdit oluşturan Omicron varyantı sonrası koronavirüs tedbir ve kısıtlamalarını yeniden düzenledi. Bakanlık tarafından alınan yeni kararlar kapsamında ise Mekke Ulu Camii'ne gelerek umre ziyareti yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarına uygulanacak protokoller belirlendi.

UMRE KRİTERLERİ AÇIKLANDI!

Bakanlığın aldığı yeni kararlar doğrultusunda Suudi Arabistan hükümetinin onay verdiği Kovid-19 aşısının olan kişilerin karantinaya tabi tutulmayacağı, Suudi Arabistan'ın onay vermediği fakat Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) onayladığı çift doz aşısını yaptıran kişilerin ise 3 gün karantinaya gireceği belirtildi.

Kararda ayrıca, karantinanın sona ermesinden hemen sonra ise ziyaretçilerin ülkeye kabul edilebilmeleri için negatif PCR sonucuna sahip olmalarının isteneceğinin aktarıldı.


Son Güncelleme: 29.11.2021 19:24
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Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanOmicron VaryantıUmre KararıYeni Kriterler
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