Öğrencilerini okul gezisinde striptiz kulübüne götüren öğretmene ağır ceza!

İngiltere'nin Northumberland bölgesinde bulunan Longridge Towers okulunda öğretmen olan Richard Glennn, okulun Temmuz 2019'da Kosta Rika'ya düzenlemiş olduğu bir gezide öğrencileri striptiz kulübüne götürdü. Glenn'in striptiz kulübüne götürdüğü öğrencilerin yaşının 16-18 yaş arasında olduğu öğrenildi.

(Richard Glenn)

İngiltere Öğretim Düzenleme Kurumu’nun oluşturduğu panel, Glenn’e 3 sene meslekten uzaklaştırma cezası verdi. Okulun yaptığı açıklamada, Glenn ve öğrencilerin kulübe gittikleri günki harcamanın 4 bin 850 sterlin (56 bin 376 TL) olduğu aktarıldı.

Panelde olay ile ilgili yayınlanan raporda, "Glenn, denizaşırı bir yolculuğa güvenli bir şekilde liderlik etmesi beklenen ve kendisinden beklenen davranışın farkında olan deneyimli bir öğretmen ve bir liderdi ancak profesyonel olmayan şekilde davrandı” denildi.