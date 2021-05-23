Nyiragongo Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Çok sayıda ev küle döndü!

Afrika ülkesi Kongo’nun doğusunda yer alan Goma kentindeki Nyragongo Yanardağı tekrardan faaliyete geçti. Yanardağın yeniden faaliyete geçmesi sonrasında püsküren lavlar kentin dışında yer alan mahallelere dek ulaştı.
Bölgede yaşayanlar, dünyadaki en aktif ve en tehlikeli yanardağlar arasında yer alan Nyiragongo Dağı’nın Cumartesi gecesi patlaması sonrasında gökyüzünde ürkütücü bir kırmızılaşma olduğunu ve şehrin kimi yerlerini turuncu lavların kapladığını belirtti. Goma halkı, bu sefer lavların şehir içine dek ulaşmadığı ve korktuklarının olmadığı söyledi.
Nyragongo Yanardağı 2002’de patladığı zaman 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi de evini kaybetmişti.
Son Güncelleme: 23.05.2021 22:12