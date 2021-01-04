Nostradamus'un 2021 kehaneti sonrası NASA'dan korkutan açıklama!

2020 yılında yaşanan ve halen devam eden Kovid-19 salgını, depremler ve ülkeler arasında yaşanan savaşların ardından 2021 yılının bu kötü günlerden uzak bir yıl geçmesi temennisi devam ederken ünlü astrolog Nostradamus'un 2021 kehanetlerinin yorumları NASA'yı alarma geçirdi.

Fransız asıllı olan ve hekimliğinin yanı sıra ünlü bir astrolog olarak tanına Nostradamus'un kehanetlerinin içinde 2021 yılı için yaptığı kehanette 'Gökyüzünde ateş ve uzun bir kıvılcım izi görülür.' ifadeleri yer almıştı. Bu kehanetten sonra NASA, neredeyse Eyfel Kulesinin büyüklüğüne yakın bir asteroidin dünyaya çok yakın bir mesafeden geçebileceği yönünde bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada büyüklüğü 270 metre çapını bulan uzay nesnesinin dünyaya yaklaştığı ve dünya yörüngesinin çok yakınından geçebileceğinin düşünüldüğü belirtilen açıklamada nesnenin oldukça tehlikeli olduğu bildirildi. Bilim insanlarının yaptığı açıklamada söz konusu asteroidin dünyaya 7,4 milyon kilometre mesafeden geçeceği kaydedildi.

Pazartesi günü, 32 metre çapında bir asteroidin sırasıyla 842.000 km ve 5,2 milyon km mesafeden geçeceğini ve Çarşamba günü de 2021 AC adını verdikleri 62 metre çaplı asteroidin dünya yörüngesine yaklaşık 3,5 milyon km kadar yakınlaşacağı duyuruldu.