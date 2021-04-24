Norveç'te ikinci doz korona virüs aşısı için AstraZenaca'dan vazgeçildi!

Norveç, 11 Mart'ta düşük sayıda kişinin kan pıhtısı, kanama ve düşük tromnosit sayısı yan etkileri sebebiyle hastaneye kaldırıması sonrasında AstraZeneca aşısının uygulanmasını rafa kaldırmıştı.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'nın yapmış olduğu açıklamada, “AstraZeneca’nın corona virüsü aşısının ilk dozunu olmuş kişiler ikinci dozu da AstraZeneca olabilir” denildi. Ardından EMA’dan Noël Wathion, “Bu aşamada mevcut veriler, aşının ikinci dozunun verilmeye devam edilmesini destekliyor” dedi.
Son Güncelleme: 24.04.2021 13:19