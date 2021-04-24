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Norveç'te ikinci doz korona virüs aşısı için AstraZenaca'dan vazgeçildi!

Norveç Sağlık Bakanı Bent Hotie, ilk dozu AstraZeneca korona virüs aşısı uygulanmasının ardından ikinci doz için Pfizer/BioNTech yeda Moderna aşısı uygulayacağını duyurdu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 13:19
Norveç'te ikinci doz korona virüs aşısı için AstraZenaca'dan vazgeçildi!
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Norveç, 11 Mart'ta düşük sayıda kişinin kan pıhtısı, kanama ve düşük tromnosit sayısı yan etkileri sebebiyle hastaneye kaldırıması sonrasında AstraZeneca aşısının uygulanmasını rafa kaldırmıştı.

Sağlık Bakanı Hoie, basın ekiplerine yaptığı açıklamada, “AstraZeneca aşısından olanlara Pfizer/BioNTech ve Modena’dan ikinci dozlar sunulacak” sözlerine yer verdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'nın yapmış olduğu açıklamada, “AstraZeneca’nın corona virüsü aşısının ilk dozunu olmuş kişiler ikinci dozu da AstraZeneca olabilir” denildi. Ardından EMA’dan Noël Wathion, “Bu aşamada mevcut veriler, aşının ikinci dozunun verilmeye devam edilmesini destekliyor” dedi.




Son Güncelleme: 24.04.2021 13:19
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Anahtar Kelimeler:
AstrazenacaNorveç
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