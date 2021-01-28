Noel tatilinde 2 saatlik buluşma bütün aileyi yok etti

Küresel çapta etkili olan koronavirüs hastalığı ile mücadele devam ederken ve en önemli silahın maske ve mesafenin olduğu kanıtlanmışken İngiltere'de bir aile bu kuralları 2-3 saatliğine yok sayınca , 4 kişilik bir aile hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

4 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU

Ülkenin güneyindeki Allenton sehrinde otouran Latham ailesi noel bayramını kutlamak için bir araya geldi. Normal şartlarda hastalık sürecinde çok dikkatli olan ve kurallara, tedbirlere sıkı sıkıya uyan aile noel bayramında tedbirlere uymayı 2-3 saatliğine bıraktı..

Noel bayramını kutlamak için bir araya gelen aile fertlerinden 4 kişi 1 ay için korona virüs yüzünden hayatını kaybetti.Latham ailesinden hayata kalan tek kişi su anda 50 yaşındaki Tracy Latham isminde bir kadın oldu. Tracy Latham noel buluşmasından sonra yaklaşık 28 gün içinde anne, baba, amca ve nişanlısını kaybetti.

Öte yandan Tracy Latham 2-3 saatlik süren noel buluşmasına imkan tanıyan hükümeti bu işten sorumlu tuttuLatham, temmuz ayında nişanlısıyla evlenmeyi planlıyordu.