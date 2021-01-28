Noel tatilinde 2 saatlik buluşma bütün aileyi yok etti

Küresel çapta etkili olan koronavirüs hastalığı ile mücadele devam ederken ve en önemli silahın maske ve mesafenin olduğu kanıtlanmışken İngiltere'de bir aile bu kuralları 2-3 saatliğine yok sayınca , 4 kişilik bir aile hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.
4 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU
Ülkenin güneyindeki Allenton sehrinde otouran Latham ailesi noel bayramını kutlamak için bir araya geldi. Normal şartlarda hastalık sürecinde çok dikkatli olan ve kurallara, tedbirlere sıkı sıkıya uyan aile noel bayramında tedbirlere uymayı 2-3 saatliğine bıraktı..
Öte yandan Tracy Latham 2-3 saatlik süren noel buluşmasına imkan tanıyan hükümeti bu işten sorumlu tuttuLatham, temmuz ayında nişanlısıyla evlenmeyi planlıyordu.
Son Güncelleme: 28.01.2021 13:46