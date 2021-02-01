Nil Nehri Çeşmesi 40 yıllık aranın ardından yeniden aydınlandı

Mısır'da bulunan Nil Nehri'nin göbeğine yıllar önce Nil Nehri Çeşmesi inşa edilmişti. Kısa bir süre faaliyet gösteren çeşme daha sonra kapatılmıştı. 40 yıllık sürenin sonunda Nil Nehri Çeşmesi'nin yenileneceği ve yeniden faaliyete geçeceği duyurulmuştu. Verilen söz tutuldu ve gerçekten tam 40 yıl sonra Nil Nehri Çeşmesi yeniden aktif hale geldi.

Işıklarla donatılan çeşmei geceye damgasını vuruyor. Görenler, uzunca bir süre muhteşem Çeşme'nin görsel şölenini izliyor.

Çeşmei 1956 yılında Zamalek Adası'nın karşısında ve aynı zaman Nil Nehri'nin ortasında bulunan yere inşa edilmişti. Nil Nehri Çeşmesi'nin yenilenmesi için Kahire VAliliği ve 3 bakanlığın müteaahitleri ortak çalışma yürüttü. Bu ortak çalışmanın sonucunda da Çeşme, yeniden faaliyete geçirildi.