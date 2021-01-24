Nijerya'da petrol tankeri patladı: 4 ölü, 11 yaralı

Nijerya’da yaşanan patlama olayında bir benzin tankeri havaya uçtu. Yaşanan patlama sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken 11 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaşanan patlama olayın Nijerya’nın güneyinde meydana geldi. Bir petrol istasyonunda bulunan tanker nedeni bilinmeyen sebeplerle patladı. Delta bölge valisi Ifeanyi Okowa, yaşanan patlamanın yakıt ikmali sırasında gerçekleştiğini duyururken aynı zamanda patlamada 4 kişin hayatını kaybettiği 11 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybedenlerde 3’ü çocuk 1’i ise kadın olarak belirtildi.