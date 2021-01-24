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Nijerya'da petrol tankeri patladı: 4 ölü, 11 yaralı

Nijerya'nın güneyinde bir benzin istasyonunda yaşanan olayda tanker havaya uçtu. Yaşanan patlama sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken 11 kişinin yaralandığı açıklandı.

24 Ocak 2021 Pazar 00:41
Nijerya'da petrol tankeri patladı: 4 ölü, 11 yaralı
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Nijerya’da yaşanan patlama olayında bir benzin tankeri havaya uçtu. Yaşanan patlama sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken 11 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaşanan patlama olayın Nijerya’nın güneyinde meydana geldi. Bir petrol istasyonunda bulunan tanker nedeni bilinmeyen sebeplerle patladı. Delta bölge valisi Ifeanyi Okowa, yaşanan patlamanın yakıt ikmali sırasında gerçekleştiğini duyururken aynı zamanda patlamada 4 kişin hayatını kaybettiği 11 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybedenlerde 3’ü çocuk 1’i ise kadın olarak belirtildi.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 00:41
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Anahtar Kelimeler:
NijeryaBenzin IstasyonuTankerPatlama4 ölü11 Yaralı
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