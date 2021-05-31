Nijerya'da medreseye silahlı saldırı düzenlendi, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı

Nijerya'da bir medreseye silahlı saldırı gerçekleşti. Ön raporlara göre, saldırıda 100'den fazla öğrenci kaçırıldı ve bir kişi öldürüldü.
Nijer Eyalet Polisi Sözcüsü Vasiu A. Abiouton, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Teguina ilçesindeki Salihutanko medreseye motosikletle gelen silahlı saldırganın ateş açtığını söyledi.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişiler motosikletlere saldırdığı için bazı eyaletler motosiklet kullanımını yasakladı.Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde Ocak ayından bu yana birçok kez öğrenciler okullar tarafından kaçırıldı.
Son Güncelleme: 31.05.2021 13:36