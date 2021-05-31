İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Nijerya'da medreseye silahlı saldırı düzenlendi, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı

Nijerya'da okullara saldırı devam etmektedir. Nijerya'nın Niger eyaletinde bulunan medreseye silahlı saldırı gerçekleşti. Bu saldırının ardından 100'den fazla öğrencinin kaçırıldığı duyuruldu. Bu haberimizde Nijerya'nın Niger eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Nijerya'da gerçekleşen medrese saldırısı...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:36
Nijerya'da medreseye silahlı saldırı düzenlendi, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı
Takip Et:

Nijerya'da bir medreseye silahlı saldırı gerçekleşti.  Ön raporlara göre, saldırıda 100'den fazla öğrenci kaçırıldı ve bir kişi öldürüldü.

Nijer Eyalet Polisi Sözcüsü Vasiu A. Abiouton, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Teguina ilçesindeki Salihutanko medreseye motosikletle gelen silahlı saldırganın ateş açtığını söyledi.

Abiodun, saldırıda bir kişinin öldüğünü ve 100’den fazla medrese  öğrencisinin kaçırıldığını bildirdi. Abiodun, kaçırılan öğrenci sayısının henüz bilinmediğini, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini söyledi. Abi Orton, öğrencilerin zarar görmeden kurtulacağını belirterek halkı sakin olmaya çağırdı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişiler motosikletlere saldırdığı için bazı eyaletler motosiklet kullanımını yasakladı.Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde Ocak ayından bu yana birçok kez öğrenciler okullar tarafından kaçırıldı.


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nijerya Medrese SaldırısıNijerya Okula Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Vişnelerin faydaları nelerdir? Evde lezzetli vişne reçeli nasıl yapılır?
TJK 31 Mayıs 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Belçim Bilgin kimdir? Kaç yaşındadır? Belçim Bilgin'in hayatı
Hayatın Ritmi Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Burak Khan kimdir, kaç yaşında, nereli?
istenmeyen sms şikayet hattı var mı? İstenmeyen sms gönderen nasıl şikayet edilir? 2021
Bugün TV 8 ekranlarında hangi diziler var? 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
Bulgaristan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Rusya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu'nun yer aldığı diziler
Hangi kahve firmaları bayilik veriyor?
İmza beyannamesi kimlere verilir? 2021 imza beyannamesi nasıl alınır?
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
Rüyada hamile görmek neye işaret eder?
Canberk Gültekin kimdir? Yer aldığı projeler neler? Aslen nereli?
Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? 2021 Gelir testi sonucu G0
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem kimdir, nereli yaşı kaç?
Muhtaç aylığı ne zaman bağlanır? 2021 muhtaç aylığı başvurusu
Kanser hastaları nasıl malulen emekli olur? 2021 Sgk kanser hastaları malulen emeklilik şartları
Şeker hastası malulen emekli olabilir mi? 2021 Diyabet hastası malulen emekli nasıl olabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.