Nijerya'da medreseye silahlı saldırı düzenlendi, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı

Nijerya'da bir medreseye silahlı saldırı gerçekleşti. Ön raporlara göre, saldırıda 100'den fazla öğrenci kaçırıldı ve bir kişi öldürüldü.

Nijer Eyalet Polisi Sözcüsü Vasiu A. Abiouton, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Teguina ilçesindeki Salihutanko medreseye motosikletle gelen silahlı saldırganın ateş açtığını söyledi.

Abiodun, saldırıda bir kişinin öldüğünü ve 100’den fazla medrese öğrencisinin kaçırıldığını bildirdi. Abiodun, kaçırılan öğrenci sayısının henüz bilinmediğini, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini söyledi. Abi Orton, öğrencilerin zarar görmeden kurtulacağını belirterek halkı sakin olmaya çağırdı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişiler motosikletlere saldırdığı için bazı eyaletler motosiklet kullanımını yasakladı.Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde Ocak ayından bu yana birçok kez öğrenciler okullar tarafından kaçırıldı.