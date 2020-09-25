Nijerya'da çocuk istismarcıları hadım edilecek

Nijerya’nın Kaduna eyatletinde 14 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunan kişilerin hadım edilmesini destekleyen bir yasa yürürlüğe girdi. Kaduna Valisi Nasir El-Rufani’nin onayladığı yasaya göre, bölgede 14 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunan erkekler hadım edilecek, kadınların ise fallop tüpleri alınacak.
Hapis cezası yeterli değil
Nijerya’da 2020 yılının başından beri 850 tecavüz vakası meydana geldi. Bu nedenle ülkenin 36 eyaletinde olağanüstü hal ilan edilmişti.
Son Güncelleme: 25.09.2020 12:04