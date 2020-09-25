İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Nijerya'da çocuk istismarcıları hadım edilecek

Nijerya'nın bir eyaletinde 14 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunan kişilerin hadım edileceği yasa yürürlüğe girdi.

25 Eylül 2020 Cuma 12:04
Nijerya'da çocuk istismarcıları hadım edilecek
Takip Et:

Nijerya’nın Kaduna eyatletinde 14 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunan kişilerin hadım edilmesini destekleyen bir yasa yürürlüğe girdi. Kaduna Valisi Nasir El-Rufani’nin onayladığı yasaya göre, bölgede 14 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunan erkekler hadım edilecek, kadınların ise fallop tüpleri alınacak.

Hapis cezası yeterli değil


Nijeryalı avukat Philipa Azuh’un konu ile ilgili yaptığı açıklamada tecavüzcülere hapis cezası vermenin yeterli olmadığını ve bu kişilerin hapisten çıktıktan sonra yine aynı suçu işlediklerini belirtti. Azuh, hadım cezası ile kimsenin tecavüz suçuna bulaşmayacağı ve çocukları böyle koruyacaklarını söyledi.

Nijerya’da 2020 yılının başından beri 850 tecavüz vakası meydana geldi. Bu nedenle ülkenin 36 eyaletinde olağanüstü hal ilan edilmişti.



Son Güncelleme: 25.09.2020 12:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NijeryaHadımIstismar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya’dan Ermenistan’a: “5 bölgeyi Azerbaycan’a geri ver”
Rusya’dan Ermenistan’a: “5 bölgeyi Azerbaycan’a geri ver”
Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı! Çevredeki yerler boşaltıldı
Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı! Çevredeki yerler boşaltıldı
Ölen penguenin midesinden maske çıktı!
Ölen penguenin midesinden maske çıktı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
Taliban militanları Afganistan'da 11 güvenlik görevlisini katletti
Taliban militanları Afganistan'da 11 güvenlik görevlisini katletti
Son dakika... Azerbaycan ordusu Ermenistan İHA'sını düşürdü
Son dakika... Azerbaycan ordusu Ermenistan İHA'sını düşürdü

Popüler Haberler

Bedelli askerlik kredi kartı ile ödenir mi? 2020 bedelli askerlik kredisi şartları
Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 SGK işveren maliyet hesabı
Ptt emekliye faizsiz kredi veriyor mu? 2020 Emekli ptt kredi çekme şartları ve faiz oranları
Lise stajyer maaşı ne kadar? 2020 Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Emeklilikte kanser hastaları için özel durumlar
ÖSYM üniversite kayıt tarihleri belli mi? 2020 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu kaç yaşında? Oynadığı diziler ve filmler
2020 sosyal yardımlaşma fakirlik maaşı ne kadardır?
Rusya yaşam şartları nasıl? 2020 Rusya asgari ücretleri
Liyakat nedir? Liyakat kelime anlamı ne demek? Siyasette liyakat anlamı ne?
Emekli sandığı hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır? E-devlet ile emekli sandığı hizmet dökümü sorgulama
Türkiye’de corona virüsü ne zaman biter? Bilim Kurulu üyesinden cevap
Tekirdağ Nusratiye kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 hak sahibi listesi
2020 Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Mart ayının kaçında? Miraç Kandili ne zaman?
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Eylül 2020 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Altın ne kadar oldu? 25 Eylül 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 25 Eylül 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl kimdir?
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2020 Abonelik ücretleri
Meme kanseri nasıl tedavi edilir, nasıl anlaşılır? Göğüs kanserinin belirtileri nelerdir?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 25 Eylül 2020 Cuma

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.