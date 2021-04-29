İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

New York'un 1 Temmuz'daki tam açılma planı!

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York'un 1 Temmuz'da tekrar tam açılma planının yapıldığını söyledi.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:34
New York'un 1 Temmuz'daki tam açılma planı!
Takip Et:

De Blasio MSNBC’ye “Planımız 1 Temmuz’da New York’u tamamen yeniden açmak” dedi. De Blasio, tekrar açılma sebebi olarak şehirdeki güçlü corona virüsü aşı sayılarını gösterdi.

NYC Health’e göre, şehirde 6,3 milyondan fazla aşılanma sağlanırken 2,4 milyon kişin her iki doz aşılarını tamamen oldular.

De Blasio’nun duyurusu, New York Valisi Andrew Cuomo’nun New York’taki bar ve kafelerin saatleriyle ilgili açıklama yapmasından bir gün sonra geldi. Cuomo, açık alanlı barlar ve restoranlar için zorunlu gece yarısı kapanış saatinin 17 Mayısıs’ta, kapalı barlar ve restoranlar için 31 Mayısıs’ta sona ereceğini duyurmuştu.

 




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
New YorkTam Açılma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Bill Gates yeni tarih verdi
Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Bill Gates yeni tarih verdi
Irak'ta korku dolu anlar Bağdat'ta ki yangın herkesi şok etti
Irak'ta korku dolu anlar Bağdat'ta ki yangın herkesi şok etti
Ermeni Soykırımı olarak hangi ülkeler tanıyor? 1915 Olaylarını kaç ülke ermeni soykırım olarak tanıyor?
Ermeni Soykırımı olarak hangi ülkeler tanıyor? 1915 Olaylarını kaç ülke ermeni soykırım olarak tanıyor?
Biden, 'Ermeni soykırımını' tanımak istiyor
Biden, 'Ermeni soykırımını' tanımak istiyor

Popüler Haberler

Emanet 170. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7
Sol Yanım dizisi reyting nasıl? Sol Yanım dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Canlı izle Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 BeinConnect canlı maç izle Alanya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri 2021
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 18. gece namazı nasıl kılınır?
Emanet 169. bölüm izle 29 Nisan Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Canlı izle BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Kefaret yeni sezonda devam edecek mi? Kefaret sezon finali ne zaman?
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2021 Boşanma dilekçesi ücretleri
Tam kapanmada PTT ve PTT kargo çalışıyor mu?
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2021
Sadakatsiz'e katılan Emir Tarık Tekin kimdir? Selçuk Dağcı karakteri kimdir?
Devlet hayvancılığa ne kadar destek veriyor? 2021 Hayvancılık kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ATV Kuruluş Osman dizisi Flatyos gerçek tarihte kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterine Selin Genç hayat veriyor
Çalışma izin belgesi nedir? Hangi meslekte çalışanlar nasıl çalışma izin belgesi alır?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit doğum tarihi
Sivasspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Sivas - Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Sol Yanım dizisinde Barbar karakterini Emre Dinler canlandırıyor
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.