New York'un 1 Temmuz'daki tam açılma planı!

De Blasio MSNBC’ye “Planımız 1 Temmuz’da New York’u tamamen yeniden açmak” dedi. De Blasio, tekrar açılma sebebi olarak şehirdeki güçlü corona virüsü aşı sayılarını gösterdi.

NYC Health’e göre, şehirde 6,3 milyondan fazla aşılanma sağlanırken 2,4 milyon kişin her iki doz aşılarını tamamen oldular.

De Blasio’nun duyurusu, New York Valisi Andrew Cuomo’nun New York’taki bar ve kafelerin saatleriyle ilgili açıklama yapmasından bir gün sonra geldi. Cuomo, açık alanlı barlar ve restoranlar için zorunlu gece yarısı kapanış saatinin 17 Mayısıs’ta, kapalı barlar ve restoranlar için 31 Mayısıs’ta sona ereceğini duyurmuştu.