New York'ta kısıtlamaların kalkması havai fişeklerle kutlandı

New York’ta kısıtlamalar büyük çoğunlukla kalktı

New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo düzenlediği basın toplantısında eyaletin aşılama oranının %70 hedefine ulaştığını duyurdu ve bugünden itibaren Kovid-19'a yönelik kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu. Cuomo, son dönemde ülkede en fazla vakanın görüldüğü New York eyaletinde bu oranın bugünkü 1000 vakadan 4'e düştüğünü belirterek, "Bir süre New York salgının merkeziydi. Tüm dezavantajlara rağmen New Yorklular bu 15 aylık süreçte mücadeleye devam etti. New York bu sağlık krizinden daha da güçlü çıktı. "Cuomo, maske takmaya, sağlık kontrollerine, sosyal mesafeye ve sosyal toplantılarda kısıtlamalara gerek olmadığını, ancak aşılanmamış olanların ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri anlaşmasında öngörülen önlemlere uyması gerektiğini söyledi.

Cuomo, Kovid-19 önlemlerinin ilkokullarda, toplu taşımada, kalabalık kapalı alanlarda, sağlık ocaklarında ve cezaevlerinde uygulanmaya devam edeceğini, salgınla mücadeleyi anmak için eyalette bu akşam 10 farklı noktada havai fişek gösterileri düzenleneceğini söyledi. Kısıtlamaların kaldırılmasını kutlayan cephedeki temel hizmet çalışanı da ne yapılması gerektiği hakkında bilgi paylaştı.

CDC'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Kovid-19 aşı istatistiklerine dayanarak yaptığı açıklamada, başkent Washington DC'nin ülkenin 14 eyaletinde Kovid-19 aşılama oranının %70 sınırını aştığını ve Vermont'un sıraya girdiğini ve %84 ile ilk etapta olduğu aktarıldı.