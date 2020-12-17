New York eyaletinde gelmiş geçmiş en şiddetli kar fırtınası yaşanıyor!

New York Eyaleti En Şiddetli Kart Fırtınasına Teslim Oldu!

Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzey doğusunda etkili olan kar fırtınasından dolayı New York’ta yaşayan halk, yeni güne şiddetli kar yağışıyla başladı.

Gelmiş geçmiş kar fırtınalarının en şiddetlisini yaşayan New York’lular fırtınaya rağmen karın tadını çıkarmak için şehir merkezine akın ettiler. Bu kar yağısından dolayı renkli görüntüler oluştu.

Amerika’nın kuzey doğusunda dün öğlen başlayan kar fırtınası New York’u bir gecede etkisi altına aldı.

Son yıllarda yaşanan kar fırtınalarının en şiddetlisiyle mücadele içinde olan New York’ta, şehrin bazı kısımlarında kar kalınlığı tam tamına 60 cm’yi geçmesinden dolayı şehirde hayat dururken, sokaklarda ve önemli turistik merkezler bembeyaz renge büründü.

Kentteki okullar uzaktan eğitime geçiş yaparken, feribot seferleri, tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi. Kardan dolayı tam 500 uçuş iptal edilmek zorunda kaldı.

Geçen Yıl Kış İyi Geçmişti

Meteoroloji uzmanları sabah saatlerinde yaptıkları açıklamalarda, dün başlamış olan kar fırtınasının bir gece içinde geçen kıştan daha fazla kar yağdığını belirttiler.

Meteoroloji Uzmanı Isaac Longley, geçen yıl kışın ılıman ve iyi geçtiğini ve büyük kış fırtınalarından biri ile karşı karşıya kalmadıklarını belirtti.

New York geçen yıla kıyasla bu kar fırtınasından dolayı rekor bir miktarda kara maruz kalmıştır. Isaac Longley, bu yıl tek bir fırtına ile bu yaşanan fırtınadan dolayı bu büyüklükte kar yağışı elde edebilmelerinin şaşırtıcı olmadığını söyledi.

New York Bembeyaz Oldu!

New York’ta yaşanan kar yağışı, Times Meydanı’nda renkli görüntüler oluşturdu. Şehirdeki insanlar dondurucu soğuğa rağmen yağan karın tadını çıkartmak için sokaklara akın ettiler. New York’lular kar yağışını fırsat bilerek birbirlerini kar topuna tuttular.

Koronavirüs Salgınından Dolayı Salgın Durumu Çok Daha Kötü Oldu!

Koronavirüsten dolayı şehir merkezlerinin kara bürünmesinden kaynaklı olarak havanın kötü olmasından kaynaklı New York’ta yer alan koronavirüs test merkezlerinin şiddetli kar yağışından dolayı kapatıldı. Hastanelerde koronavirüs hastalarının hastanelere yatış yapabilmeleri için ameliyatların birçoğu ertelendi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio şiddetli kar fırtınası olmasından dolayı halka son dönemlerde yaşanan en şiddetli kar fırtınasıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, yolların ve kaldırımların buzlanma ile kaygan olacağını, halkın evlerinden çıkmamaları için uyarılarda bulunmuştur.