Netanyahu’nun algı paylaşımını bir Türk bozdu!

İsrail Başbakanı Netanyahu, diğer ülkelerin başkentlerinin görüntüleriyle Tel Aviv’deki görüntüleri karşılaştırdığı bir videoyu “Gerçekleri paylaşın” (Share the truth) notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Fakat bu algı operasyonu bir Türk kullanıcının benzer bir yanıtı ile suya düştü. Zeynep Hilal Demirci isimli bir kişi, Netanyahu'yu kendi paylaştığı video ile karşılık verdi ve Netanyahu'nun paylaşımından daha çok gösterimle paylaşım aldı. Demirci, ‘Tamam. Gerçekleri paylaşalım’ notu ile yayınladığı videoda Netanyahu'nun videosundaki görüntüleri kullanarak Filistin’deki katliamları vurgu yaptı. Paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken, milyonlarca kez izlendi, on binlerce beğeni ve RT aldı.