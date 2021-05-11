Netanyahu oy kaybettiği için Filistin'e saldırıyor

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da İsrail yine Filistin’e,’e mescidi aksaya saldırıyor. İsrail, son günlerde Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya yapmış olduğu saldırıların şiddetini artırdı. Bu kapsamda bölgedeki kutsal mekanlar İsrail askerleri tarafından talan ediliyor. Yapılan saldırılar dünya kamuoyunda geniş bir yankı buldu. Özellikle açıklamalarda bulunan uzman kişiler, Kudüs üstünde egemenlik mücadelesi kurmak isteyen İsrail’in, bu tür saldırıları sık sık yaptığını ifade ediyor.

Ayrıca Başbakan Netenyahu’nun oy kaybetmesinden dolayı fanatik Yahudilerin desteğini alabilmek adına böyle bir saldırı girişiminde bulunduğunu ifade ediyorlar. Uzmanlar, Netenyahu’nun kendisini İsrail’in kurtarıcısı olduğunu göstermek adına Filistinlilere her türlü zulmü reva gördüğünü, ilerleyen günlerde daha fazla oy toplamak adına, radikal grupların desteğini almak adına başbakanı Netenyahu‘nun daha büyük şiddet olaylarına başlayacağı ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca İsrail polisinin geri çekilmesinin olayları bitirmeyeceğini, aksine olayların daha da büyüyeceğini ifade ediyor.