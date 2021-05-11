Netanyahu oy kaybettiği için Filistin'e saldırıyor

Ayrıca Başbakan Netenyahu’nun oy kaybetmesinden dolayı fanatik Yahudilerin desteğini alabilmek adına böyle bir saldırı girişiminde bulunduğunu ifade ediyorlar. Uzmanlar, Netenyahu’nun kendisini İsrail’in kurtarıcısı olduğunu göstermek adına Filistinlilere her türlü zulmü reva gördüğünü, ilerleyen günlerde daha fazla oy toplamak adına, radikal grupların desteğini almak adına başbakanı Netenyahu‘nun daha büyük şiddet olaylarına başlayacağı ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca İsrail polisinin geri çekilmesinin olayları bitirmeyeceğini, aksine olayların daha da büyüyeceğini ifade ediyor.
Son Güncelleme: 11.05.2021 00:11