Nepal'de yolcular uçaktan indiklerinde neye uğradığını şaşırdı!

Nepal’de Buddha Havayollarına ait 69 yolculu bir uçak, yolcuları götürmesi gereken yer yerine yanlış havaalanına götürdü. Olması gereken uçuşun başkent Katmandu’dan Janakpur’a iniş yapması gerekirken uçak 257 kilometre uzaklıktaki Pokhara’ya iniş yapmak zorunda kaldı.

ŞİRKET YOLCULARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Gerçekleşen bu olay sonrasında Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, havalimanı personeli ve pilotlar arasında gerçekleşen iletişimde bir yanlışlık olması sonucunda olayın gerçekleştiğini bu yanlışı mesleki bir hata veya bir insan hatası olarak nitelendirilmesi gerektiği söylendi. Organizasyonda kayıplar olsa da olası bir güvenlik sorunuyla bir ilgisi olmadığını söylendi.

