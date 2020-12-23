İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

Nepal'de yolcular uçaktan indiklerinde neye uğradığını şaşırdı!

Nepal'de gerçekleşen ilginç olayda Buddha Havayolları şirketine ait bir uçak yolcuları inmesi gereken havalimanı yerine yanlış bir havaalanına götürdü. Havayolu şirketi, konu hakkında yaptığı açıklamada iletişim konusunda hata olduğunu ifade ederek özür diledi ve olay ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

23 Aralık 2020 Çarşamba 21:01
Nepal'de yolcular uçaktan indiklerinde neye uğradığını şaşırdı!
Takip Et:

Nepal’de Buddha Havayollarına ait 69 yolculu bir uçak, yolcuları götürmesi gereken yer yerine yanlış havaalanına götürdü. Olması gereken uçuşun başkent Katmandu’dan Janakpur’a iniş yapması gerekirken uçak 257 kilometre uzaklıktaki Pokhara’ya iniş yapmak zorunda kaldı.

ŞİRKET YOLCULARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Gerçekleşen bu olay sonrasında Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, havalimanı personeli ve pilotlar arasında gerçekleşen iletişimde bir yanlışlık olması sonucunda olayın gerçekleştiğini bu yanlışı mesleki bir hata veya bir insan hatası olarak nitelendirilmesi gerektiği söylendi. Organizasyonda kayıplar olsa da olası bir güvenlik sorunuyla bir ilgisi olmadığını söylendi.



Son Güncelleme: 23.12.2020 21:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NepalHavalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütü sürü bağışıklığı için tarih verdi!
Dünya Sağlık Örgütü sürü bağışıklığı için tarih verdi!
Vuhan'da hayat normale döndü! Maskesiz ve mesafesiz eğlendiler
Vuhan'da hayat normale döndü! Maskesiz ve mesafesiz eğlendiler
Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX! Oruç Reis 6 ay daha görevde
Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX! Oruç Reis 6 ay daha görevde
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Uçuş sırasında fenalaştı! Koronavirüsten hayatını kaybetti
Uçuş sırasında fenalaştı! Koronavirüsten hayatını kaybetti
DSÖ'den rahatlatan açıklama geldi! Ciddi bir hastalık yada ölüme dair kanıt yok
DSÖ'den rahatlatan açıklama geldi! Ciddi bir hastalık yada ölüme dair kanıt yok

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi nasıl bitecek?
En güzel kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Evde kolay ve lezzetli kadayıflı muhallebi tarifi için malzeme ve tarif
MEB 2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 23 Aralık 2020 Çarşamba
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 23 Aralık 2020 Çarşamba 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncu kadrosu
Teşkilat dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Kuruluş: Osman Ertuğrul Bey öldü mü? Tamer Yiğit Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu? Ertuğrul Bey gerçek tarihte nasıl ölmüştür?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Kef dizisi Ne Zaman hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Kef dizisi kanalı ve oyuncuları
Instagram’da fotoğraf gizleme nasıl yapılır? İnstagramda seçilen kişilerden fotoğraf gizleme
Şeyma Subaşı'nın kitabında yazan Hyalüronik Asit nedir? Hyalüronik Asit ne için nerede kullanılır?
Üniversitede şartlı ve sorumlu geçme nedir? Üniversite koşullu geçme şartları
Devlet faizsiz kredi müjdesini verdi!
Sadakatsiz dizisinde Demir karakterini Doğan Can Sarıkaya canlandırıyor
Zümrüdüanka dizisindeki Nezaket karakteri Kimdir? Simge Selçuk dizideki rolü ve hayatı
Zümrüdüanka dizisi Niyazi Çavuş kimdir? Gerçek adı ne? Korkmaz Arslan oynadığı diziler
Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Kaynak nereli, yaşı kaç?
Çoçuk parası kaç günde yatar? 2020 Çoçuk parası kaç ayda bir veriliyor?
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.