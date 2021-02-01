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Navalny'nin eşi cezaya çarptırıldı!

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny protestoları sürerken, Navalny'nin eşine para cezası verildi. İşte detaylar...

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:32
Navalny'nin eşi cezaya çarptırıldı!
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Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny protestoları sürerken, Navalny'nin eşine para cezası verildi. Muhalif lider için düzenlenen protestoda pek çok kişi gözaltına alınarak tutuklandı. İşte detaylar...

Rusya Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny protestolarına katılan Yulia Navalnaya, eşine destek çıktığı için 20 bin Ruble (1.896) para cezasına çarptırıldı. 

Rusya'da Navalny'nin serbest bırakılmasına karsşı düzenlenen protestolarda 5 bin kişiden fazla vatandaş gözaltına alındı. Rus polisinin protestoculara karşı sert müdahalesi oldu. Göstericiler Navalny'nin mahkum edildiği cezaevinin önüne toplandı. Polis, göstericilerin peşine düştü.

YULİA NAVALYANA'YA PARA CEZASI

Navalnyla'nın eşi Yulia Navalnaya eşini desteklediği protestoda bulunduğu sebebiyle 20 bin Ruble ( 1.986) para cezasına çarptırıldı. Yulia Navalnaya'nın avukatı, müvekkilinin yetkisiz bir protestoya katılmakla suçlandını ve 15 günlük idari gözaltıyla karşı karşıaya olabileceğini belirtti.



Son Güncelleme: 01.02.2021 20:32
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Anahtar Kelimeler:
RusyaYulia NavalnyCeza
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