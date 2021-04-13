NASA'nın düzenlediği yarışmada uzaydan çekilen Van Gölü'nün fotoğrafı birinci oldu!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, (NASA) yaklaşık 20 yıllık süre boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu görevlisi astronotlar tarafından çekilen dünya fotoğraflarını 'Dünya Tunuvası' adı altında sergiliyor. Bununla ilgili bir yarışma düzenleyen NASA, bu yıl Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş olan görselini 32 fotoğraf arasına koyarak düzenlenen yarışmaya dahil edildiğini açıkladı.

Düzenlenen onlinenda 32 aday arasından en çok oyu alan uzaydaki görüntüsüyle Van Gölü görseli oldu. Sergilenen çok sayıda görseli eleyerek yarı finale kalan Van Gölü'nün fotoğrafı öncesinde Castellanus bulut kulesinin fotoğrafına karşı olarak oyların yüzde 94'ünü alarak finale yükselirken final için de iddiasını sürdüren fotoğraf en çok oyu alarak yarışmada birini seçildi.

Resmi sitesi üzerinden yarışma sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapan NASA, 5 tur olarak düzenlenen yarışmada 930.000'den fazla oy kullanıldığını ve tunuvada 2021 yılının birincisi olarak ta Van Gölü'nün fotoğrafı olduğunu duyurdu. Astronot Kate Rubins'in 2016 yılının Eylül ayında çektiği fotoğrafın ayrıca dünyanın en büyük sodalı gölünden bir bölümünü gösterdiği ifade edildi.