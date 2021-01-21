NASA'dan müthiş kampanya! Kazanan tam 500 bin dolar ödül

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından sosyal medyadan başlatılan bir kampanya dünya gündemine oturdu. Yapılan paylaşımda ise uzaya giden astronotların en büyük sorunu olan gıda tedariğinin nasıl sağlanabileceği anlamında yeni fikirler istendi. Astronotlar için hem sağlıklı hem de lezzetli besinlerin nasıl sağlanacağı fikrini bulan ise tam 500 bin dolar kazanacak.

NASA'nın Kanada Uzay Ajansı'yla (CSA) birlikte yürütüleceği yarışmanın adı 'Deep Space Food Challenge' adını taşıyor. Sosyal medya hesabından paylaşılan yarışmanın asıl amacı ise astronotla için uzun süre dayanıklı, besleyici ve aynı zamanda lezzetli yiyecekler sağlayarak kaynakları asgari düzeyde kullanmak.

Dünya genelinde yaşayan herkese açık olarak yapılan bu yarışmada isteyen katılımcılar ilk sunumlarında uzun süre göreve gidenler için geliştirdikleri yeni sistemleri tanıtacaklar. Bu etapta başarılı olan katılımcılara ise 500 bin dolar ödülünün yanı sıra yarışmada ikinci aşamaya geçmeye hak kazanacak. İkinci aşamada ise katılımcılar mutfak sunumu da kendileri yapacaklar.

Söz konusu yarışma ile ilgili açıklama yapan Uzay Teknolojileri direktörü Jim Reuter, gelecek zamanlarda uzay misyonlarında daha başarılı olmak adına sınırları aşmaktan oldukça fazla mutlu olduklarını belirterek, uzay görevinde bulunan astronotların aynı zamanda sağlıklarını da korumak istediklerini için her türlü yeni gıda teknolojisi fikirlerine açık olduklarını ifade etti.