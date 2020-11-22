NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, SpaceX roketiyle uzaya bir uydu daha gönderdi!

ABD uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor. Son olarak ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından ortaya konan ve küresel çapta deniz suyu seviyesinde ölçümler yapacak olan uydu SpaceX firmasının Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi.

Milyonlarca insan etkilenecek

1992 senesinden bu zamana kadar kesintisiz olarak ölçüm yapılan deniz seviyesi yükseklikleri suyun sıcaklığına göre değişiklik gösteriyor.

Uzaya gönderilen yeni uydu ile birlikte elde edilecek olan veriler herkes için büyük önem arz ediyor. Küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesinin artış göstermesi özellikle ilk aşamada sahil kentleri için büyük problem ortaya koyuyor. Diğer yandan yeni uydu ile birlikte kesin meteoroloji verilerinin de elde edileceği aktarılıyor.