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NASA Uzayda bir uğultu duyulduğunu açıkladı

NASA, “Dünya’dan en uzak uza aracı” unvanına sahip Voyager 1 aracının, derinlerde devamlılık gösteren bir uğultu kaydettiğini açıkladı. İşte detaylar…

12 Mayıs 2021 Çarşamba 05:22
NASA Uzayda bir uğultu duyulduğunu açıkladı
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1977'de Güneş Sistemi'nin derinliklerini incelemek üzere fırlatılan uzay aracı, yaklaşık 10 yıl önce sisteme veda etti ve şu sıralar Dünya'dan yaklaşık 23 milyar km uzaklıkta.

Uzay aracının Güneş'e uzaklığı ise yıldızın Dünya ile arasındaki mesafenin 150 katından fazla. Bu yüzden ışık hızında iletilen verilerin Dünya'ya ulaşması 21 saatten fazla sürmekte.

Bir galaksideki yıldız sistemleri arasında yer alan maddelerin bütününe yıldızlararası ortam adı  verilmekte. Bu ortam genel olarak boş, ıssız ve karanlık olarak düşünülüyor olsa da Voyager 1'deki PWS dedektörü sayesinde elde edilen bulgular, bu düşünceleri çürütüyor.

Saygın bilimsel dergi Nature'da yayımlanan araştırmanın yazarları, dedektör sayesinde elde edilen verileri incelemeye aldı. Bunun sonucunda yıldızlararası ortamdaki plazma dalgalarından gelen ve devamlılığı olan uğultu tespit edilebildi.

ABD'deki Conell Üniversitesi'nden Stella Koch Ocker, "Yıldızlararası gazın zayıf ama ısrarcı uğultusunu tespit ettik" açıklamasını yaptı.

Çok sönük ve monoton çünkü frekans bandı dar.

Yıldızlararası uzaya yapılacak gelecekteki görevler de bu uzak bölgede neler olduğunu açıklamaya yarayabilir.

Öneğin NASA, bu amaçlarda 2030 yıllarının başlarında sıra dışı bir görev başlatmanın planını yapıyor.

Kısa zaman öncesinde uzay aracı, daha önce hiçbir uzay aracının göremediği noktaya gidecek bir uzay aracı fırlatmayı planladığını duyurmuştu.

Interstellar (Yıldızlararası) adının verildiği uzay aracının Voyager 1'den daha hızlı ve daha uzaya yolculuk edeceği düşünülmekte.


Son Güncelleme: 12.05.2021 05:22
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NasaUzaydaUğultuDuyulduğunuAçıkladı
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