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NASA, şaşkınlık veren yeni Mars fotoğraflarını paylaştı!

NASA tarafından Mars'ta başlatılan çalışmalarla ilgili yeni fotoğraflar kamuoyu ile paylaşıldı. Kızıl Gezegen'de oluştuğu görülen buzlu kum tepeler görenleri şaşkına çevirdi.

28 Mart 2021 Pazar 15:09
NASA, şaşkınlık veren yeni Mars fotoğraflarını paylaştı!
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NASA, tüm dünyanın merakla beklediği Mars araştırmalarıyla ili son gelişmeleri paylaştı. Kamuoyunu şaşkına çeviren görüntüler paylaşan NASA, 'Mars'ta hayat var mı?' sorusunun peşinden gitmeye devam ettiğini gösteriyor.

Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracı ile çekilen ve NASA tarafından paylaşılan görüntülerde Mars'ta muhteşem güzellikteki buzlu kum tepeleri göründü.

Kızıl Gezegen'de yaşanan çarpıcı olayları gösteren ve gezegen hakkında daha fazla bilgi sağlayan fotoğraflarda buzlu kum tepelerinin alanının Mars'ın kuzey kısmındaki yüksek enlemlerindeki 5 kilometrelik alan olduğu belirtiliyor. Bazı görsellerde bulunan çizgiler ile birlikte diğer özelliklerin 'mevsimsel sebepler'den dolayı oluştuğu aktarıldı.

Şubat ayı içerisinde uzay aracındaki özel kamera sistemi ile çekilen fotoğraf, eriyen buzların sonrasında meydana gelen yüksek oluşumları gösteriyor.

Diğer taraftan bölgede de bazı kum tepelerinin ana gruptan ayrılmış olduğu görülüyor. Bunların ise kanala benzeyen bir biçiminde kraterlerin sanki yüksek kesimlerine uzanmış gibi durduğu anlaşılıyor.



Son Güncelleme: 28.03.2021 15:09
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Anahtar Kelimeler:
NasaMarsSon FotoğraflarYeni GörüntüBuzlu Kum Tepe
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