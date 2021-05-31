NASA, Dünya’ya yaklaşan asteroid ile ilgili uyarılar yaptı

NASA’nın uzay bilimcileri tarafından yıllar boyunca Dünya’ya yaklaşan asteroidler tespit edilmişti. Kimisi bir dağ boyutunda iken kimisi ise bir ev boyutundaydı. Şimdi ise bilim insanları yeni bir asteroidin Dünya’ya ulaşacağının uyarısını yaptı. Araştırmalara göre mermiden 20 kat daha hızlı olan asteroidin Fransa’nın Paris şehrinde bulunan Eyfel Kulesi’nden çok daha büyük olduğu ifade ediliyor.

Amerikan Uzay Ajansı’nın takip etmekte olduğu gök cismi hakkında çalışmalar bir süredir sürüyordu. Yapılan hesaplamalar ve araştırmalar sonucunda NASA, asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimalinin düşük olduğu ancak tedbirli olunması yönünde uyarılar yaptı. Gök taşının 1 Haziran 2021’de TSİ 17.24’de dünyanın yakınından geçeceği ifade edildi.

Asteroid, Dünya’nın yaklaşık 7 milyon kilometre yakınından geçecek. Bu uzaklık Dünya ile Ay arasındaki mesafenin neredeyse 19 katı.