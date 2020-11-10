Nahçıvan ve Laçin koridoru nasıl açılacak? Azerbaycan Ermenistan tam anlaşma metninde neler yer alıyor?

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken dün akşam sıcak gelişmeler yaşandı. İki ülke arasındaki savaş sonra erdi ve yapılan anlaşmalar sonucunda Azerbaycan galip geldi. Anlaşmaların detayları ise merak konusu oldu.

Azerbaycan ve Ermenistan anlaşma metni: Azerbaycan’ın geri aldığı yerler

10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkes ile birlikte Ermenistan Azerbaycan’a teslim oldu. İki devlet arasından yapılan anlaşmalar sonucundaihtilaf bölgesindeki askeri operasyonlar sona erdi. Anlaşma sonucunda iki ülke daha önceden sahip olduğu mevkilerde yer alacak.

Ermenistan’ın işgal ettiği Ağdam ve Gazah bölgesi toprakları 20 Kasım’da Azerbaycan’a geri verilecek. Bunun yanı sıra Dağlık Karabağ ve Laçin koridorundaki temas hattında Rusya’nın 1.960 askeri, 90 zırhlı personel taşıyıcı aracı, 380 araç ve özel teçhizatı bulunacak. Daha sonra Rusya Federasyonu barış gücü Ermenistan güçlerinin çekilmesiyle birlikte paralel olarak konumlanacak. Öte yandan taraflardan herhangi birinin koyulan kural belirtilen süreninin bitiminden 6 ay önce feshetme isteğinden olmadığı sürece kural 5 yıl olarak otomatik olarak uzamış olacak.

Ayrıca 15 Kasım tarihine kadar Kelbecer Azerbaycan’a verilirken 1 Aralık tarihinde kadar Dağlık Karabağ ile Ermenistan bağlantısını sağlayacak olan Laçin bölgesi Azerbaycan’a verilip Şuşa şehrinden 5 km’den daha yakın olmamak şartıyla Hankendi ve Ermenistan arasında birbirini bağlayan bir ulaşım hattı hazırlanacak. Bölgedeki göçmenler ile mülteciler BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetimiyle Dağlık Karabağ ve çevre bölgelere dönebilecek. Savaş esirleri ve diğer tutuklular ile ölülerin cesetleri de değiş tokuş edilecek.