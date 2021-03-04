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Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda ölen kişi sayısı artmaya devam ediyor!

Myanmar ordusu, 1 Şubat tarihinde darbe yaparak yönetimi ele geçirdi. Darbeye karşı çıkan kişiler sokaklarda protesto yapmaya başladı. Polis ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda her gün ölen insan sayısı artış gösteriyor. Bugün Myanmar'da 33 kişi, polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

04 Mart 2021 Perşembe 03:52
Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda ölen kişi sayısı artmaya devam ediyor!
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Arakan’da on binlerin üzerinde Müslümanı sivil Budist aşırıcılarla katleden kadınlara tecavüz eden ve evleri yakıp insanları göçe mecbur bırakan Myanmar ordusu, ülke hükümetine yaptığı darbeyle yönetimi ele geçirdi. 

Myanmar ordusu 1 Şubat tarihinde yönetime el koydu. Halk, darbe karşıtı protestolar yapmaya başladı. Günden güne polis ekiplerinin müdahalesi sertleşiyor. 

Veri uzmanının yaptığı açıklamaya göre bugün Myanmar’da yapılan protestolar sırasında 33 kişi yaşamını yitirdi. Her geçen gün polislerin müdahale için açtığı ateşler sonucunda insanlar yaşamını yitiriyor. 

Veri uzmanı, sadece ölen kişi sayısını değil ölen kişilerin adlarını, yaşlarını, memleketlerini, nerede ve ne şekilde öldüklerini de açıkladı. Veri uzmanı, ordunun hedefi haline gelmemek için kimliğini saklıyor. 



Son Güncelleme: 04.03.2021 03:52
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Anahtar Kelimeler:
MyanmarDarbeOrduMüslümanBudistAskeri Darbe
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