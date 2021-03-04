Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda ölen kişi sayısı artmaya devam ediyor!

Arakan’da on binlerin üzerinde Müslümanı sivil Budist aşırıcılarla katleden kadınlara tecavüz eden ve evleri yakıp insanları göçe mecbur bırakan Myanmar ordusu, ülke hükümetine yaptığı darbeyle yönetimi ele geçirdi.
Myanmar ordusu 1 Şubat tarihinde yönetime el koydu. Halk, darbe karşıtı protestolar yapmaya başladı. Günden güne polis ekiplerinin müdahalesi sertleşiyor.
Veri uzmanı, sadece ölen kişi sayısını değil ölen kişilerin adlarını, yaşlarını, memleketlerini, nerede ve ne şekilde öldüklerini de açıkladı. Veri uzmanı, ordunun hedefi haline gelmemek için kimliğini saklıyor.
Son Güncelleme: 04.03.2021 03:52