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Myanmar nerdedir, haritadaki yeri, dini inanışı ve nüfusu

Myanmar diğer adıyla Burma nerededir? Myanmar hangi bölgede yer almaktadır?

02 Şubat 2021 Salı 18:03
Myanmar nerdedir, haritadaki yeri, dini inanışı ve nüfusu
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Myanmar ordusu yönetime el koydu ve 1 yıl süresince Myanmar'ı yöneteceklerini duyurdu. Bu olayın ardından Myanmar hakkında çok fazla araştırma yapılmaya başlandı.

 

Myanmar'ın resmi dili Birmanca'dır. Burma yani Myanmar nüfusunun %68'i Birmanlardan oluşmaktadır. Ülkenin %9'luk kısmını Şanlar oluşturmaktadır. %7'lik kısmını Karenler, %4'lük kısmını Rakhineler, %3'lük kısmını Çinliler ve %2'lik kısmını ise Hinliler oluşturmaktadır.

 

Ülkenin adı 1989'a kadar Birmanlar'dan gelmiş olan Burma'ydı. 1989 yılındaki askeri rejim sonucunda sömürge izlerinin silinmesi amacıyla ülkenin adı Myanmar oldu.

 

 

Mayısanmar'ın başkenti Naypyidaw'dır. Ülkenin yüzölçümü 678.500 km ve ülkedeki kişi sayısı 53 milyon 582 bindir.

 

Myanmar, Güneydoğu Asya'da yer alan Andaman Denizi ve Bengal Körfezi'nin kıyısında yer almaktadır. Ülkenin komşuları arasında Bangaladeş, Çin, Hindistan, Laos ve Tayland bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:03
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MyanmarDini InanışıNüfusuHaritaNeredeBurma
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