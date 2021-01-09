Mutasyonlu virüsün yayılmaya devam ettiği İngiltere'de vaka sayısı 3 milyonu aştı

Geçtiğimiz haftalarda bulaş oranının yüzde 70 oranında arttığı mutasyonlu virüsün görüldüğü ilk ülke olan İngiltere'de vaka sayıları artmaya devam ediyor.
İNGİLTERE'DE 3. KORONAVİRÜS AŞISI ONAYLANDI
Diğer yandan mutasyonlu virüsün önlenemez yayılışı karşısında Modena şirketi tarafından geliştirilen ve hastalık üzerinde etkili olduğu iddiları öne sürülen korona aşısına onay verildi. Ülkede ilk olarak Almanya'da geliştirilen Pfizer ve BioNTech aşısınada geçtiğimiz haftalarda onay verilmişti.
Ayrıca Modena'nın korona virüs aşısı, İngiltere'de onaylanan 3. aşı oldu. İngiltere hükümetinin toplamda 17 milyon doz sipariş ettiği Modena aşısının, ilkbaharda uygulanmaya başlanacağı belirtildi.
Son Güncelleme: 09.01.2021 21:39