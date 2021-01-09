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Mutasyonlu virüsün yayılmaya devam ettiği İngiltere'de vaka sayısı 3 milyonu aştı

Geçtiğimiz haftalarda endişelere sebep olan Mutasyonlu virüsün yayılmaya devam ettiği İngiltere'de vaka sayısı 3 milyonu aştı. Son 1 gün içinde tespit edilen vaka sayısı 59 bin 937 oldu.

09 Ocak 2021 Cumartesi 21:39
Mutasyonlu virüsün yayılmaya devam ettiği İngiltere'de vaka sayısı 3 milyonu aştı
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Geçtiğimiz haftalarda bulaş oranının yüzde 70 oranında arttığı mutasyonlu virüsün görüldüğü ilk ülke olan İngiltere'de vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Ülkede Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi rakamlara göre ülke genelinde son 24 saat içinde yaklaşık 60 bin koronavirüs vakası tespit edildi ve salgın sürecinde toplam vaka sayıaı 3 milyonu aştı. Hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saat içinde bin 35 kişi daha arttı ve toplam ölüm sayısı salgın sürecinde 81 bine dayandı.

İNGİLTERE'DE 3. KORONAVİRÜS AŞISI ONAYLANDI

Diğer yandan mutasyonlu virüsün önlenemez yayılışı karşısında Modena şirketi tarafından geliştirilen ve hastalık üzerinde etkili olduğu iddiları öne sürülen korona aşısına onay verildi. Ülkede ilk olarak Almanya'da geliştirilen Pfizer ve BioNTech aşısınada geçtiğimiz haftalarda onay verilmişti.

Ayrıca Modena'nın korona virüs aşısı, İngiltere'de onaylanan 3. aşı oldu. İngiltere hükümetinin toplamda 17 milyon doz sipariş ettiği Modena aşısının, ilkbaharda uygulanmaya başlanacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 09.01.2021 21:39
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KoronavirüsVaka SayılarıIngiltere Vaka Sayıları
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