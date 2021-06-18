Mutasyonlu virüs Moskova'yı ele geçirdi

Rus bilim insanlarının yeni bir COVID-19 varyantıyla karşılaştıklarını açıklamaları sonrası, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni virüsün daha agresif ve seri yayıldığı açıklamasını yaptı.

Sobyanin, Moskova’da 18 Haziran tarihinde dokuz bin günlük yeni bir vaka tespitinin edilebileceğini belirterek, “Moskova’da salgın git gidi kötü bir hal alıyor. Moskovalı halkın %60’ından fazlası hastalığı geçirdiği ya da aşı olduğu için bu beklenmeyen bir gelişme. Vakalarda artıştan ziyade düşüş yaşanması bekleniyordu” açıklamasını yaptı.

Sıkı tedbirler geliyor

Yayılım gösteren virüsün geçtiğimiz sene yaşanan virüsten çok farklı olduğunu belirten Sobyanin, “Moskova’da görülen virüs geçtiğimiz sene Çin’den gelen virüsten oldukça farklı. İçinde bulunduğumuz durumun farkını anlayarak yeni çözüm yolları bulmalıyız” açıklamasını yaptı.

Virüse karşı alınan tedbirlerin sıkılaştırılacağını belirten Sobyanin, “Sıkı tedbirler için bir takım kararlar almamız yakındır. Şuan hizmet ile ulaştırma alanında çalışanları aşılamak ilk hedefimiz” dedi.

Vaka sayılarında rekor!

Moskova’da bugün açıklanan vaka oranı yaşanan tehlikeyi ortaya koydu. Moskova’da vaka sayısı yalnızca 2 haftada 3 kat artış göstererek 9056’ya çıktı ve rekor sayıya ulaştı.