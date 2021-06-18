İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

Mutasyonlu virüs Moskova'yı ele geçirdi

Rusya’da koronavirüs hız kesmeden yayılıyor. Bilim insanları yeni bir COVID-19 varyantıyla karşılaştıklarını belirterek, Moskova’da daha seri yayılım gösteren mutasyonlu virüs alarmı verdiler. İşte detaylar…

18 Haziran 2021 Cuma 21:31
Mutasyonlu virüs Moskova'yı ele geçirdi
Takip Et:

Rus bilim insanlarının yeni bir COVID-19 varyantıyla karşılaştıklarını açıklamaları sonrası, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni virüsün daha agresif ve seri yayıldığı açıklamasını yaptı.

Sobyanin, Moskova’da 18 Haziran tarihinde dokuz bin günlük yeni bir vaka tespitinin edilebileceğini belirterek, “Moskova’da salgın git gidi kötü bir hal alıyor. Moskovalı halkın %60’ından fazlası hastalığı geçirdiği ya da aşı olduğu için bu beklenmeyen bir gelişme. Vakalarda artıştan ziyade düşüş yaşanması bekleniyordu” açıklamasını yaptı.

Sıkı tedbirler geliyor

Yayılım gösteren virüsün geçtiğimiz sene yaşanan virüsten çok farklı olduğunu belirten Sobyanin, “Moskova’da görülen virüs geçtiğimiz sene Çin’den gelen virüsten oldukça farklı. İçinde bulunduğumuz durumun farkını anlayarak yeni çözüm yolları bulmalıyız” açıklamasını yaptı.

Virüse karşı alınan tedbirlerin sıkılaştırılacağını belirten Sobyanin, “Sıkı tedbirler için bir takım kararlar almamız yakındır. Şuan hizmet ile ulaştırma alanında çalışanları aşılamak ilk hedefimiz” dedi.

Vaka sayılarında rekor!

Moskova’da bugün açıklanan vaka oranı yaşanan tehlikeyi ortaya koydu. Moskova’da vaka sayısı yalnızca 2 haftada 3 kat artış göstererek 9056’ya çıktı ve rekor sayıya ulaştı.


Son Güncelleme: 18.06.2021 21:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Moskovada Mutasyonlu VirüsMoskova Rekor Vaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı olana çekilişle araba hediye edilecek!
Aşı olana çekilişle araba hediye edilecek!
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Star TV yeni dizisi Seni Çok Bekledim'nun reyting oranları
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Yiğit Koçak kimdir? Hayatı ve mesleği nedir? Hangi dizilerde rol aldı?
18 Haziran 2021 Cuma günü TRT 1 yayın akışı
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 18 Haziran 2021 Cuma Star TV dizi, film ve programları
18 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
ATV 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
Kanal D canlı yayın akışı 18 Haziran 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
18 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışında neler var?
18 Haziran 2021 Cuma günü TV 8 yayın akışı
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan
Camdaki Kız 8. bölüm tek parça izle - Camdaki Kız son bölüm Kanal D canlı izle
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir kimdir, nereli yaşı kaç?
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
Baraj Fulya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İrem Tuncer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Hamilelik belirtileri en erken ne zaman belli olur
SGK silinen prim günleri geri alma mümkün mü? Emeklilik için silinen prim günleri alınabilir mi?
Fox TV'de 18 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? Fox TV 18 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bedelli askerlik kredisi en uygun hangi bankada? 2021 en uygun bedelli askerlik kredisi
ÇYDD burs başvuru formu nasıl doldurulur? 2021 ÇYDD burs gerekli belgeler
Kırmızı Oda dizisi Nihal karakterini kim canlandırıyor? Esra Ronabar biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.