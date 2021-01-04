İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

Mutasyonlu virüs İngiltere'ye zor günler geçirtiyor

Geçtiğimiz haftalarda ilk kez İngiltere'de görülen mutasyon geçirmiş virüs ülkeye zor günler geçirtiyor. Virüs sebebiyle ülkede mücadele kapsamında uygulamada olan kısıtlamalar 5’inci seviyeye yükseltildi

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:29
Mutasyonlu virüs İngiltere'ye zor günler geçirtiyor
Takip Et:

Geçtiğimiz haftalarda ilk kez İngiltere'de tespit edilen ve bulaş oranının yüzde 70 oranında artan koronavirüs hastalığı bu günlerde ülkeye zor günler geçirtiyor. Vaka sayılarının olağan dışında artması sebebiyle ülkede mücadele kapsamında uygulamada olan kısıtlamalar beşinci seviyeye yükseltildi.

KISITLAMALAR 5. SEVİYEYE ÇIKIYOR

Önümüzde günlerde devreye alınması planlanan 5.'inci seviyede kısıtlamalar kapsamında sosyal mesafe ve kısıtlamaların artırılması planlanıyor. Gelen bilgilere göre ülkenin sağlık sisteminin talep edilen hizmetleri karşılayamacak kadar yük aldına girdiği ve ülkenin sağlık sisteminin çökme tehlikesinde olduğu bildirildi.

Öte yandan İngiltere'de son 24 saat içinde koronavirüs test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 58 bin 785 olurken, son 1 gün içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 407 kişi daha arttı.

Ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 7 milyon 720 bini aşarken, toplam ölüm sayısı ise 75 bini geçti. Artan vaka sayılarından ötürü  İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bu akşam İngiliz halkına seslenmesi ve getirilmesi planlanan yeni kısıtlamarı duyurması bekleniyor.



Son Güncelleme: 04.01.2021 20:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IngiltereMutasyon Geçirmiş Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nostradamus'un 2021 kehaneti sonrası NASA'dan korkutan açıklama!
Nostradamus'un 2021 kehaneti sonrası NASA'dan korkutan açıklama!
Fast food zincirinde kaydedilen mide bulandıran görüntüler büyük tepki topladı
Fast food zincirinde kaydedilen mide bulandıran görüntüler büyük tepki topladı
Arecibo Gözlemevi yeniden inşa edilebilir
Arecibo Gözlemevi yeniden inşa edilebilir
Pakistan, sınır ihlali yapan Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Pakistan, sınır ihlali yapan Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
İranlı general Kasım Süleymani'nin vefatının 1. yılı!
İranlı general Kasım Süleymani'nin vefatının 1. yılı!
Radikal islamcılar Nijer'e saldırdı! Ölü sayısı 69'a yükseldi
Radikal islamcılar Nijer'e saldırdı! Ölü sayısı 69'a yükseldi

Popüler Haberler

Show TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Atv canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Ocak 2021 Salı
SGK'ya başvuruda bulunanlar bu destek ödemesinden faydalanıyor! İş göremezlik ödeneği şartları
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Beni Bırakma Firuze karakteri kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Altın ne kadar oldu? 5 Ocak 2021 Salı Güncel altın fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
Enis Arıkan, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak geliyor!
Doya Doya Moda kim elendi? 17 Ocak Doya Doya Moda haftanın birincisi kim ve eleneni kim oldu?
Lewis Hamilton hangi takım pilotudur? Lewis Hamilton biyografisi
SSK, SGK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım? 2020 Emekli maaş hesaplaması
Bir çok insanın kabusu olan saç dökülmesinin sebepleri ve tedavisi nelerdir?
Kulüp dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Kanal D canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Ocak 2021 Salı
Ocak 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 4 Ocak 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Ehliyet sorgulama nasıl yapılır? 2021 tc kimlikle ehliyet sorgulama işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.