Mutasyonlu virüs İngiltere'ye zor günler geçirtiyor

Geçtiğimiz haftalarda ilk kez İngiltere'de tespit edilen ve bulaş oranının yüzde 70 oranında artan koronavirüs hastalığı bu günlerde ülkeye zor günler geçirtiyor. Vaka sayılarının olağan dışında artması sebebiyle ülkede mücadele kapsamında uygulamada olan kısıtlamalar beşinci seviyeye yükseltildi.

KISITLAMALAR 5. SEVİYEYE ÇIKIYOR

Önümüzde günlerde devreye alınması planlanan 5.'inci seviyede kısıtlamalar kapsamında sosyal mesafe ve kısıtlamaların artırılması planlanıyor. Gelen bilgilere göre ülkenin sağlık sisteminin talep edilen hizmetleri karşılayamacak kadar yük aldına girdiği ve ülkenin sağlık sisteminin çökme tehlikesinde olduğu bildirildi.

Öte yandan İngiltere'de son 24 saat içinde koronavirüs test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 58 bin 785 olurken, son 1 gün içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 407 kişi daha arttı.

Ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 7 milyon 720 bini aşarken, toplam ölüm sayısı ise 75 bini geçti. Artan vaka sayılarından ötürü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bu akşam İngiliz halkına seslenmesi ve getirilmesi planlanan yeni kısıtlamarı duyurması bekleniyor.